Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi oyuncuları ve karakterleri hakkında bilgiler

Baba dizisi oyuncuları ve rolleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Baba dizisi salı akşamları yayınlanıyor. Dizide yaşanacak bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirdi. Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan Haluk Bilginer Emin Saruhanlı karakterine, Tolga Sarıtaş Kadir Saruhanlı karakterine hayat veriyor.
Baba dizisi oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.Haluk Bilginer- Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)
Taner Rumeli – Servet Saruhanlı
Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı
Damlasu İkizoğlu – Kübra SaruhanlıZeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı
Hakan Kurtaş – İlhan Karaçam