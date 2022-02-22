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Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi oyuncuları ve karakterleri hakkında bilgiler

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Baba dizisi oyuncuları ve karakterleri araştırılıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu dizinin senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar kaleme alıyor. Peki, Baba dizisi oyuncuları arasında kimler var? İşte oyuncu kadrosu ve rolleri

1/3Baba dizisi oyuncuları kimler Baba dizisi oyuncuları ve karakterleri hakkında bilgiler

Baba dizisi oyuncuları ve rolleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Baba dizisi salı akşamları yayınlanıyor. Dizide yaşanacak bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirdi. Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan Haluk Bilginer Emin Saruhanlı karakterine, Tolga Sarıtaş Kadir Saruhanlı karakterine hayat veriyor.

2/3BABA DİZİSİ OYUNCULARI

BABA DİZİSİ OYUNCULARI

Baba dizisi oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.Haluk Bilginer- Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)

3/3Baba dizisi oyuncuları kimler Baba dizisi oyuncuları ve karakterleri hakkında bilgiler

Taner Rumeli – Servet Saruhanlı

Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı

Damlasu İkizoğlu – Kübra SaruhanlıZeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı

Hakan Kurtaş – İlhan Karaçam

 

 

 

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