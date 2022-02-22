Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi oyuncuları ve karakterleri hakkında bilgiler

Baba dizisi oyuncuları ve rolleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Baba dizisi salı akşamları yayınlanıyor. Dizide yaşanacak bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirdi. Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan Haluk Bilginer Emin Saruhanlı karakterine, Tolga Sarıtaş Kadir Saruhanlı karakterine hayat veriyor.