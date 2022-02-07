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Baba dizisi ne zaman başlıyor? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

#Baba#Baba Ne Zaman Başlayacak#Baba Oyuncuları

Birçok başarılı diziye imza atan Ay Yapım'ın yeni projesi Baba dizisinin detayları belli oldu. Geçtiğimiz günlerde tanıtımları yayınlanan Baba'nın yayın tarihi ve kadrosu açıklandı. Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak. Peki, Baba dizisi ne zaman başlayacak? İşte Baba dizisinin oyuncuları ve konusu...

1/5Baba dizisi ne zaman başlıyor İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile son yılların başarılı, genç oyuncusu Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisinin yayın tarihi açıklandı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Baba, dizisinin ekranlara geleceği tarih belli oldu

2/5Baba dizisi ne zaman başlıyor İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Dizide Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'a Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu eşlik ediyor.

3/5Baba dizisi ne zaman başlıyor İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak.

4/5BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR

BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi “Baba” Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alacak.

15 Şubat Salı akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin tanıtımında geleneklerine ve değerlerine çok bağlı olan Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) ve ailesine dair ilk ipuçları yer alıyor.

5/5Baba dizisi ne zaman başlıyor İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Dizide Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kalemi Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşuyor.

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