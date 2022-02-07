Baba dizisi ne zaman başlıyor? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi “Baba” Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alacak.



15 Şubat Salı akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin tanıtımında geleneklerine ve değerlerine çok bağlı olan Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) ve ailesine dair ilk ipuçları yer alıyor.