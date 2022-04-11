Aziz yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak? Aziz dizisinin ertelenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz her hafta cuma akşamı ekrana geliyordu. Dizinin son bölümü (20. bölüm) 1 Nisan Cuma günü yayınlandı. 8 Nisan'da yayınlanması beklenen 21. bölüm ise akışta yer almadı. Dizinin sevenleri Aziz 21. bölüm tarihini araştırıyor.
Aziz dizisinin Instagram hesabı üzerinden konu ile ilgili ‘Önce Sağlık’ başlıklı bir açıklama yapıldı. İşte o açıklama: 20 haftadır, her Cuma Show TV ekranlarında yerini alan Aziz dizimize, sağlık sorunları nedeniyle 1 hafta ara vermekteyiz. Önümüzdeki hafta, yeni bölümümüzde buluşmak üzere…
Aziz dizisinin 21. bölüm fragmanıyla yayın tarihi bilgisi geldi. Cuma akşamları yayınlanan tarihi dizi 15 Nisan Cuma günü 21. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.