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Aziz yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak? Aziz dizisinin ertelenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı

#Aziz#Aziz Yeni Bölüm#Aziz Fragman

Aziz yeni bölüm tarihi ertelenmişti. Cuma akşamları ekrana gelen dönem dizisinin 21. bölümünün 8 Nisan'da yayınlanması bekleniyordu ancak diziye yayın akışında yer verilmedi. Aziz dizisinin ertelenen yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Peki, Aziz dizisi bu hafta var mı? Aziz yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak?

1/3Aziz yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak Aziz dizisinin ertelenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz her hafta cuma akşamı ekrana geliyordu. Dizinin son bölümü (20. bölüm) 1 Nisan Cuma günü yayınlandı. 8 Nisan'da yayınlanması beklenen 21. bölüm ise akışta yer almadı. Dizinin sevenleri Aziz 21. bölüm tarihini araştırıyor.

2/3Aziz yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak Aziz dizisinin ertelenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Aziz dizisinin Instagram hesabı üzerinden konu ile ilgili ‘Önce Sağlık’ başlıklı bir açıklama yapıldı. İşte o açıklama: 20 haftadır, her Cuma Show TV ekranlarında yerini alan Aziz dizimize, sağlık sorunları nedeniyle 1 hafta ara vermekteyiz. Önümüzdeki hafta, yeni bölümümüzde buluşmak üzere…

3/3Aziz yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak Aziz dizisinin ertelenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Aziz dizisinin 21. bölüm fragmanıyla yayın tarihi bilgisi geldi. Cuma akşamları yayınlanan tarihi dizi 15 Nisan Cuma günü 21. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

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