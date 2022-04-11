Aziz yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak? Aziz dizisinin ertelenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Aziz dizisinin Instagram hesabı üzerinden konu ile ilgili ‘Önce Sağlık’ başlıklı bir açıklama yapıldı. İşte o açıklama: 20 haftadır, her Cuma Show TV ekranlarında yerini alan Aziz dizimize, sağlık sorunları nedeniyle 1 hafta ara vermekteyiz. Önümüzdeki hafta, yeni bölümümüzde buluşmak üzere…