Aziz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Aziz dizisinin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler
Aziz dizisi tanıtımlarıyla olduğu kadar oyuncularıyla da adından söz ettirdi. Senaryosunu Eda Tezcan’ın yazdığı Aziz dizisinin kadrosunda ekranlarında deneyimli isimleri bulunuyor. Peki, Aziz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Aziz dizisinin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler
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Show TV'de ekrana gelecek, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan’ın gerçekleştirdiği, sezonun heyecan yaratan dizisi “Aziz”in başlamasına kısa bir süre kaldı.
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AZİZ DİZİSİNİN KONUSU
930’larda Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan ve soyları Osmanlılara uzanan Payidar ailesi yörenin en saygın ve asil ailesidir. Ancak ailenin huzurlu hayatı Aziz’in (Murat Yıldırım) Fransız güçleri komutanı Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Andre’yi (Doğanay Ünal) öldürmesi ile tamamen değişir. Ekran yolculuğu için gün sayan Aziz, farklı hikayesi ve dev kadrosu ile 5 Kasım Cuma saat 20.00'de Show TV’de.
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AZİZ DİZİSİ KONUSU
Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya gibi güçlü oyuncular yer alırken onlara Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.