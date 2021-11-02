Aziz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Aziz dizisinin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU 930’larda Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan ve soyları Osmanlılara uzanan Payidar ailesi yörenin en saygın ve asil ailesidir. Ancak ailenin huzurlu hayatı Aziz’in (Murat Yıldırım) Fransız güçleri komutanı Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Andre’yi (Doğanay Ünal) öldürmesi ile tamamen değişir. Ekran yolculuğu için gün sayan Aziz, farklı hikayesi ve dev kadrosu ile 5 Kasım Cuma saat 20.00'de Show TV’de.