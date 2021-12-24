Aziz dizisindeki Prenses Fevziye kimdir, kaç yaşında? Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani hakkında merak edilenler
Aziz dizisindeki Prenses Fevziye merak edilen isimlerden biri oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinin son bölümüne Mısırlı Prenses Fevziye damga vurdu. Aziz Yıldırım’ın eşi Iman Elbani prensese hayat veriyor. Peki, Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani kimdir, kaç yaşında?
Iman Elbani, Aziz dizisinde Prenses Fevziye karakterine hayat veriyor. Oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin rol aldığı diziye dahil olan Iman Elbani Türkiye’de ilk kez kamera karşısına geçti.
IMAN ELBANİ KİMDİR?
Aslen Faslı olan İmane Elbani 1987 yılında dünyaya geldi. 2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilmesiyle gündeme geldi. Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, Londra’da eğitim aldı. Eğitimi boyuncu Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.Murat Yıldırımve İman Elbaniçifti 2016’da görkemli bir düğünle dünya evine girdi