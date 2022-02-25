Ayten Erman kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Unutulmaz Ayten Erman dizileri ve filmleri

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayten Erman, 26 KAsım 1935 yılında İstanbul'da doğdu. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Erman, 24 Şubat 2022'de doğum yeri İstanbul'da Covid-19 nedeniyle 86 yaşında öldü.