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Ayten Erman kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Unutulmaz Ayten Erman dizileri ve filmleri

#Ayten Erman#Ayten Erman Kimdir#Ayten Erman Neden Öldü

Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi sevilen filmlerde rol alan Ayten Erman hayatını kaybetti. Sanat camiasını üzünyete boğan bu haberin ardından Cennet Mahallesi dizisindeki rol arkadaşı Alişan'dan da sosyal medyadan mesaj geldi. Peki, Ayten Erman kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Ayten Erman dizileri ve filmleri...

1/3Ayten Erman kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı Unutulmaz Ayten Erman dizileri ve filmleri

Bir döneme oyunculuğuyla iz bırakan Ayten Erman uzun süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cennet Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Alişan, Ayten Erman için sosyal medyasında duygu dolu bir paylaşımda bulundu. İşte Ayten Erman hakkında merak edilenler, dizileri ve filmleri...

2/3AYTEN ERMAN KİMDİR

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayten Erman, 26 KAsım 1935 yılında İstanbul'da doğdu. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Erman, 24 Şubat 2022'de doğum yeri İstanbul'da Covid-19 nedeniyle 86 yaşında öldü.

3/3AYTEN ERMAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

AYTEN ERMAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2009 - Arka Sokaklar 4. Sezon (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2006 - Sihirli Annem 4. Sezon (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2001 - Şen Kahkahalar (TV Dizisi)

2001 - Tatlı Hayat (TV Dizisi)

2000 - Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

2000 - Midasın Düşü (TV Dizisi)

2000 - Dadı (TV Dizisi)

1999 - Bücür Cadı (TV Dizisi)

1996 - 2001 - Çılgın Bediş (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)

1996 - Köşe Kapmaca (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)

1994 - Kaygısızlar (TV Dizisi)

1993 - Cümbüş Sokak (TV Dizisi)

1991 - İbret (TV Filmi)

1989 - Şahane Evlilik (Sinema Filmi)

1989 - Serseri Aşıklar (Sinema Filmi)

1989 - Lambada / Gençlik Fırtınası (Sinema Filmi)

1988 - Kara Zindan (Sinema Filmi)

1988 - Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)

1988 - Bıçkın (Sinema Filmi)

1988 - Bombacı (Sinema Filmi)

1987 - Temas (Sinema Filmi)

1987 - Mesela Muzaffer (TV Dizisi)

1987 - Annem / Bırakmam Seni (Sinema Filmi)

1986 - Hayroş (Sinema Filmi)

1986 - Beyoğlu'nun Arka Yakası (Sinema Filmi)

1985 - Şendul Şaban (Sinema Filmi)

1985 - Gurbetçi Şaban (Sinema Filmi)

1985 - Ekmek Elden Su Gölden (Video)

1985 - Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)

1985 - Acımak (TV Dizisi)

1984 - Geçim Otobüsü (Sinema Filmi)

1983 - Şekerpare (Sinema Filmi)

1983 - Şalvar Davası (Sinema Filmi)

1983 - Yorgun (Sinema Filmi)

1983 - En Büyük Şaban (Sinema Filmi)

1982 - İffet (Sinema Filmi)

1982 - Nikah Masası (Sinema Filmi)

1982 - Gülsüm Ana (Sinema Filmi)

1982 - Berduşlar (Sinema Filmi)

1982 - Baş Belası (Sinema Filmi)

1979 - Tatlı Çarşamba (TV Dizisi)

1976 - Tosun Paşa (Sinema Filmi)

1976 - Güngörmüşler (Sinema Filmi)

1976 - Aile Şerefi (Sinema Filmi)

1972 - Ay Aman Of (Sinema Filmi)

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