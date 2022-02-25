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Ayten Erman kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte Ayten Erman'ın hayatı ve biyografisi

#Ayten Erman#Koronavirüs#Vefat

Ayten Erman hayatını kaybetti. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören usta oyuncu Ayten Erman hastanede yaşamını yitirdi. Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi , Dadı, Çılgın Bediş gibi dizilerde hafızalara kazınan usta Ayten Erman, ayrıca Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası oluyordu. Çok sayıda, dizi, tiyatro ve sinema filminde yer alan Erman, "Şendul Şaban" filminde Kemal Sunal, Nevra Serezli, Halit Akçatepe ve üç kız kardeş birlikte rol aldı. Peki, Ayten Erman kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte Ayten Erman'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

1/4Ayten Erman kimdir kaç yaşında neden vefat etti İşte Ayten Ermanın hayatı ve biyografisi

Ayten Erman hayatı ve biyografisi vefatının ardından gündeme geldi. Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Usta Oyuncu Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde rollerde yer alan Erman, 86 yaşındaydı.

2/4AYTEN ERMAN KİMDİR

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Usta oyuncu Ayten Erman 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ayten Erman Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı.

Kendisi gibi oyuncu olan Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu olan Ayten Erman ayrıca Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası. Usta oyuncu Çılgın Bediş dizisinde "Mefaret" rolü ile hafızalara kazınmıştı. Erman'ın yer aldığı bazı diziler ise şöyle; Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi , Dadı, Reyting Hamdi, Bücür Cadı.

3/4OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2009 - Arka Sokaklar 4. Sezon (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2006 - Sihirli Annem 4. Sezon (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2001 - Şen Kahkahalar (TV Dizisi)

2001 - Tatlı Hayat (TV Dizisi)

2000 - Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

2000 - Midasın Düşü (TV Dizisi)

2000 - Dadı (TV Dizisi)

1999 - Bücür Cadı (TV Dizisi)

1996 - 2001 - Çılgın Bediş (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)

1996 - Köşe Kapmaca (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)

1994 - Kaygısızlar (TV Dizisi)

1993 - Cümbüş Sokak (TV Dizisi)

1991 - İbret (TV Filmi)

1989 - Şahane Evlilik (Sinema Filmi)

1989 - Serseri Aşıklar (Sinema Filmi)

4/4Ayten Erman kimdir kaç yaşında neden vefat etti İşte Ayten Ermanın hayatı ve biyografisi

1989 - Lambada / Gençlik Fırtınası (Sinema Filmi)

1988 - Kara Zindan (Sinema Filmi)

1988 - Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)

1988 - Bıçkın (Sinema Filmi)

1988 - Bombacı (Sinema Filmi)

1987 - Temas (Sinema Filmi)

1987 - Mesela Muzaffer (TV Dizisi)

1987 - Annem / Bırakmam Seni (Sinema Filmi)

1986 - Hayroş (Sinema Filmi)

1986 - Beyoğlu'nun Arka Yakası (Sinema Filmi)

1985 - Şendul Şaban (Sinema Filmi)

1985 - Gurbetçi Şaban (Sinema Filmi)

1985 - Ekmek Elden Su Gölden (Video)

1985 - Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)

1985 - Acımak (TV Dizisi)

1984 - Geçim Otobüsü (Sinema Filmi)

1983 - Şekerpare (Sinema Filmi)

1983 - Şalvar Davası (Sinema Filmi)

1983 - Yorgun (Sinema Filmi)

1983 - En Büyük Şaban (Sinema Filmi)

1982 - İffet (Sinema Filmi)

1982 - Nikah Masası (Sinema Filmi)

1982 - Gülsüm Ana (Sinema Filmi)

1982 - Berduşlar (Sinema Filmi)

1982 - Baş Belası (Sinema Filmi)

1979 - Tatlı Çarşamba (TV Dizisi)

1976 - Tosun Paşa (Sinema Filmi)

1976 - Güngörmüşler (Sinema Filmi)

1976 - Aile Şerefi (Sinema Filmi)

1972 - Ay Aman Of (Sinema Filmi)

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#Ayten Erman#Koronavirüs#Vefat