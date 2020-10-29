Ayşecan Tatari anne oldu

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...
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“Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Tatari 3 yıl önce oyuncu Edip Tepeli ile New York’ta evlenmişti. Bodrum’a yerleşen çift, dün bebeklerini kucaklarına aldı ve verdikleri aile pozunu Instagram hesaplarında paylaştı.
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KALBİM EGE'DE KALDI
Ayşecan Tatari fotoğrafı “Hello world” (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, “Kalbim Ege’de doğdu” notuyla yayınladı.
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HAYATA DAİR İLK POZ...
Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...
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Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik'in bebekleri dünyaya geldi.
Kızlarına kavuşan çift, sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşımda bulundu.
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Gigi Hadid, 'kızımız hafta sonu bize katıldı dünyamızı değiştirdi' mesajını paylaşırken Zayn Malik ise 'Hissettiklerimi kelimelere dökmeye çalışmak imkansız' dedi...
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflara binlerce yorum yapıldı.
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Minik bebeğin babası Zayn Malik de mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Malik "Kızımız burada. Sağlıklı ve güzel. Nasıl hissettiğimi kelimelerle anlatmak şu anda imkansız. Bu küçük insan için hissettiğim sevgi, benim kavrayışımın çok ötesinde. Onu tanıdığım için müteşekkirim, ona "benim" diyebildiğim için gururluyum ve hayata minnettarım" notu eşliğinde kendisinin ve kızının küçücük ellerinin fotoğrafını paylaştı.
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One Direction grubu ile tanındıktan sonra kariyerini solo olarak sürdüren Zayn Malik ile top model Gigi Hadid, bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyorlardı. Çift sonunda barıştı ve bir bebek sahibi olmaya karar verdi. Bir bebek bekledikleri ise koronavirüs karantinası sırasında ortaya çıktı.
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'Erkan bebeği görünce ağladı' Marsel suda doğmuş!
14 Temmuz’da oğlu Marsel’i dünyaya getiren Cansu Tosun’un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun’un o anlarını doktoru Yusuf Olgaç Instagram’da paylaştı.
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Cansu Tosun oğlu Marsel’i 14 Temmuz’da dünyaya getirmişti. Doktoru Yusuf Olgaç’ın yaptığı paylaşımla doğumun suda gerçekleştiği ortaya çıktı.
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Dr. Olgaç, Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup altına şöyle yazdı:
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"Doğum için Hollanda’yı seçmişlerdi. Salgın, sınırları kapatınca kavuşma anı için yeni plan yaptılar. Bizi 41 hafta bekleten Marsel havuzda da gelmek bilmedi. Erkan, Marsel’i gördüğü an, gözyaşlarını akıttı. Hiç rol yapmadı. Filmlerinde mutluluk gözyaşı dökmesi gerekirse bu anı hatırlaması yeterli."
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Eski manken Ebru Şancı anne oldu. Şancı bu fotoğrafı, 'en güzel doğum günü hediyesi hoş geldin oğlum' notuyla paylaştı.
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Futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şancı doğum gününde bir erkek bebek dünyaya getirdi.
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Kürşad Fırat adını verdikleri bebeklerine kavuşan çift yaşadıkları heyecanı sosyal medyadan 'en güzel doğum günü hediyesi hoş geldin oğlum' mesajıyla paylaştı. 2015 yılında evlenen çiftin iki kızı var.
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Sefarad grubunun solisti Sami Levi, ikinci kez baba oldu. Bebekleri Darya'ya kavuşan çift sosyal medya hesaplarından ilk pozu paylaştı.
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Şarkıcı Sami Levi ve eşi Demet Şaşmaz Levi ikinci kez bebek heyecanı yaşadı. Bugün bebeklerini kucağına alan çift 'Darya bebeğimiz geldi hoşgeldi' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
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Ünlü şarkıcı Bengü'nün kızı Zeynep 1. yaşına bastı. Bengü 2018 yılında hayatını iş insanı Selim Selimoğlu ile birleştirmişti. Çift 2019 yılında da kızları Zeynep'i kucağına almıştı. Zeynep bugün 1. yaşına bastı.
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Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Bengü, duygusal bir yazı kaleme aldı; 'Bir yıl önce bu saatler... Kavuştuğumuz ve kalbimizin seninle dolup taştığı o muhteşem anlar... İyi ki doğdun kızım...İyi ki bizim kızımız oldun...Son nefesimize kadar hep yanında olacağız ve seni hep çok seveceğiz'
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Salih Bademci ve oyuncu eşi İmer Özgün 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri İklim dünyaya geldi.
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Güzel haberi sosyal medyadan duyuran İmer Özgün, "Geldi ve tam kalbimin orta yerine yerleşti... İklim" mesajını paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'tebrik' yorumları yapıldı.
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Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner’in kızları Marisa Gülcan 22 Şubat’ta ABD, California’da dünyaya gelmişti. Corona Virüs nedeniyle kedisini ev hapsine alan oyuncu, kızının ilk karesini önceki gün paylaştı.
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1 aylık Marisa’nın annesine bakışlarının dikkat çektiği bu fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı. Saadet Işık Aksoy bu pozun altına ‘Tüm ihtiyacımız olan şey sevgi. Ve biraz da tuvalet kağıdı, el temizleyici, bebek bezi ve ıslak mendil’ yazdı.
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Ünlü oyuncu ikinci kez anne oldu ve mutluluğunu böyle paylaştı.İlk evliliğini boşanmayla sona erdiren Jenna Dewan mutluluğu yeni aşkında buldu. Güzel oyuncu şimdi de ikinci kez anne olmanın sevincini yaşıyor.
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Dewan ile sevgilisi Steve Kazee'nin bebekleri dünyaya geldi. Dewan, Callum Michael Rebel Kazee adını verdikleri oğlunun doğumunu Instagram sayfasından duyurdu. Jenna Dewan bebeğiyle doğumhanede çekilen pozunu "Dünyaya hoşgeldin küçük melek" notuyla duyurdu.Jenna Dewan, Step Up filminin setinde tanıştığı aktör Channing Tatum ile 2009 yılında dünyaevine girmişti. Çift, 2018 yılında boşanmıştı. Dewan bu evlilikten de Everly adında bir kız annesi oldu.
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Nisan 2018'de Emir Tavukçuoğlu ile evlenen sunucu Simge Fıstıkoğlu pazartesi günü ikinci çocuğunu kucağına almış, çift bebeklerine 'İmge' adını vermişti.
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Güzel sunucu bugün duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Kızına ait fotoğrafları Instagram sayfasında yayınlayan Fıstıkoğlu altına, 'cennetten emanetimiz bir iken iki oldu, biz iki iken dört olduk. Tebrik eden, dualarını, iyi dileklerini paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Allah dileyen herkese bu sevinci nasip etsin, yeryüzünün melekleri bebekleri de korusun ' mesajını düştü.
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Simge Fıstıkoğlu'nun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Set arkadaşlığı aşka dönüşen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu.
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ALLAH GÜZELLİKLER NASİP ETSİN
Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak "Bizim 40’ımız çıktı.Allah herkesin evladıyla beraber benim yavrularıma da güzellikler nasip etsin" notunu düştü.
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Brezilyalı model Ana Beatriz Barros, ikinci bebeğini de dünyaya getirdi. 37 yaşındaki model, yeni bebeği ve eşi Karim El Chiaty ile çekilen pozunu sosyal medya safyasından paylaştı. Barros paylaşımında "İki numaramız geldi. Alexander Omar El Chiaty, 4 kilo 330 gram, 52 cm. "20-02-2020'de doğdu. Unutulmaz an" mesajını yazdı.
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Barros'u ilk kutlayan ise hem meslektaşı hem de vatandaşı Adriana Lima oldu. Lima "Tebrikler anne" notuyla arkadaşını kutladı. Barros ile yarı Mısırlı yarı Yunan iş adamı Karin El Chiaty, 2016 yılında Mykonos adasında evlenmişti. Çiftin, Karem Hamed adında 2 yaşında bir oğlu daha bulunuyor.
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Müzisyen çift Gökhan Tepe ile Aylin Özer'in ilk çocukları Denizhan, geçtiğimiz hafta doğmuştu... Denizhan'dan ilk fotoğraf geldi!
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Gökhan Tepe aile fotoğrafını "Hoşgeldin canımız oğlumuz Denizhan... Seni bize emanet edene şükürler olsun! Allah tüm evlatlarımızı korusun. Sağlıkla mutlulukla güzel yıllarımız olsun..." notu ile paylaştı.
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Çağla Şikel-Emre Altuğ
Çağla Şikel ve Emre Altuğ, ikinci bebekleri Uzay Tuncer’le ilk fotoğraflarını çektirdi.Kuzey adlı bir oğulları daha bulunan ünlü çift, minik bebekleriyle birlikte Şengül Pallı’nın objektifine poz verdi.
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Arzum Onan
Ünlü manken Arzum Onan ve aktör eşi Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can 2000 yılında dünyaya geldi.
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ile eşi Enis Cergel'in, Alya Deniz ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.
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Açelya Akoyun mutluluğunu "İşte şimdi doğdum" sözleriyle dile getirdi.
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Buket Dereoğlu
Tiyatrocu çift Buket Dereoğlu ile Özgür Özgülgün’ün ilk bebekleri Can, Amerikan; Hastanesi’nde dünyaya geldi.
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Burçin Orhon
Burçin Orhon-Süheyl Uygur çiftinin kızları Ayşe, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Süheyl ikinci kez baba olurken, Burçin ise 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Ebru Cündübeyoğlu
Dizi oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu, kızı Duru'yu 2006 yılında dünyaya getirdi.
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Gülben Ergen
Her yaptığı olay olan sanatçı Gülben Ergen, ilk çocuğu Atlas'ı 2007 yılında dünyaya getirdi. Ergen, oğluyla birlikte ilk pozunu Şengül Pallı'ya verdi.
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Gülşah Alkoçlar
Türk sinemasının başarılı ismi Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, Neslişah adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra bebeği kucağında poz veren Gülşah, "Mutlaka yaşanması gereken bir mutluluk" diyerek duygularını dile getirdi.
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Şebnem Özinal, doğumdan hemen sonra kızı Ayşe ile objektif karşısına geçti.
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Ayşe’nin, babası şefik Öztek’in neredeyse kopyası olduğu da bu çekimde ortaya çıktı.
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Hülya Avşar
Sanatçı Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra isminde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
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Avşar kızı, doğumdan sonra evinde düzenlediği basın toplantısı ile gazetecilerin karşısına çıktı.
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İclal Aydın
İclal Aydın'ın Kemal Başbuğ ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Taksim Alman Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan Aydın, 2 kilo 950 gram ağırlığındaki kızına Zeynep Lal ismini verdi.
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Jülide Ateş
Spiker Jülide Ateş ve Emre İskeçeli çiftinin oğulları Amerika'da dünyaya geldi. Çift çocuklarına Ali adını verdi.
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Meltem Doğanay
1986 Türkiye Güzeli Meltem Doğanay, 2002 yılında ikinci kez anne oldu.Güven Hastanesi'nde Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz tarafından tedavi edilen ve sezaryenle doğum yapan Meltem Doğanay ile eşi Turan Yüceer kızlarına Melike Su ismini koydular.
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Pelin Körmükçü
Pelin Körmükçü ve Rafi Moreno çiftinin bebekleri, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Sezaryen doğum ile 2 kilo 950 gram ağırlığında ve 49 santim boyunda dünyaya gelen bebeğe, Selin ismi verildi.
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Pınar Altuğ
Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin kızları Su, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi’nde dünyaya geldi.
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Pınar Aylin
Pınar Aylin , Amerikan Hastanesi nde sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Eşi Mert Tokatlıoğlu ve Pınar Aylin kızlarına Maya adını verdiler.
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Pınar Eliçe
Bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren Pınar Eliçe, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde doğum yaptı.
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Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan'la evli olan Eliçe, ve sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift kızlarına Helin ismini verdi.
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Sema Şimşek
Podyumların gözde çiftlerinden Burak Hakkı ve Sema Şimşek'in Rüzgar adında bir oğulları var.
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Türkan Şoray
Yeşilçam'ın Sultan'I Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile olan evliliğinden bir kızı dünyaya geldi. Anne - kız birlikte ilk fotoğrafı Yağmur, henüz bir aylıkken çekildi.
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Umut Akyürek
Sanat Müziğinin güçlü yorumcularından Umut Akyürek'in Oktay Ertuğrul ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Çift ilk pozlarını, kızlarına melek kanatları takarak verdi.
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Yeşim Salkım
Sanatçı Yeşim Salkım, Mustafa İmre'den olan kızı Gizem ile birlikte.
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Yonca Cevher
Binbir Gece Dizisi'nin Füsun'u Yonca Cevher Özden in 3. 5 kilo ağırlığında bir oğlu oldu. Cevher, oğlumu kucağıma aldığım an ölümden korkmaya başlayım diyerek mutluluğunu dile getirdi...
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İnci Türkay
Ahmet Eroğlu ile evli olan tiyatro sanatçısı İnci Türkay, 2005 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.
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Anne olmanın yaşanabilecek en güzel mutluluk olduğunu söyleyen çift, bebeklerine Ali ismini koydu.
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Şebnem Sunar
Ekranların deneyimli spikerlerinden Şebnem Sunar Küçük, kızı ile birlikte...