Ayşecan Tatari anne oldu

Minik bebeğin babası Zayn Malik de mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Malik "Kızımız burada. Sağlıklı ve güzel. Nasıl hissettiğimi kelimelerle anlatmak şu anda imkansız. Bu küçük insan için hissettiğim sevgi, benim kavrayışımın çok ötesinde. Onu tanıdığım için müteşekkirim, ona "benim" diyebildiğim için gururluyum ve hayata minnettarım" notu eşliğinde kendisinin ve kızının küçücük ellerinin fotoğrafını paylaştı.