Ayla oyuncuları kimdir, konusu nedir? Ayla filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler

AYLA FİLMİ KONUSU 1950'li yıllarda çıkan Kore savaşında yer alan Süleyman Astsubay (Çetin Tekindor) savaş meydanında Koreli küçük bir kıza denk gelir. 5 yaşındaki Koreli kız çaresiz nereye gideceğini bilemez ve Astsubay, kızı yanına alarak ona Ayla ismini verir. Zamanla Ayla ve Astsubay baba - kız olurlar. 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye dönmesi gerektiği için Süleyman Astsubay küçük kızı orada bırakmak zorunda kalır. Ayla yetimhaneye verilir birbirlerine tekrar bir araya gelmek için söz verirler.



Ayla filminin çekimleri Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı.