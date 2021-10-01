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Televizyon
Haber Giriş: 01 Ekim 2021 - 17:36 | 

Ayla oyuncuları kimdir, konusu nedir? Ayla filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler

Ayla filmi oyuncuları ve konusu ile vizyona girdiği tarihte dikkat çeken yapımlardan biri olmuştu. Sevilen film televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Ayla’da Süleyman Dilbirliği’nin gençliğini İsmail Hacıoğlu, günümüzdeki yaşlarını Çetin Tekindor, Ayla’yı Kim Seol canlandırıyor. Peki, Ayla oyuncuları kimdir, nerede çekildi? İşte merak edilenler

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Ayla filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Ayla filminin çekimleri Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı. Filmde 1950'li yıllarda çıkan Kore savaşında yer alan Süleyman Astsubay ve Koreli küçük bir kızın hikayesi anlatılıyor.

2AYLA FİLMİ KONUSU

AYLA FİLMİ KONUSU

1950'li yıllarda çıkan Kore savaşında yer alan Süleyman Astsubay (Çetin Tekindor) savaş meydanında Koreli küçük bir kıza denk gelir. 5 yaşındaki Koreli kız çaresiz nereye gideceğini bilemez ve Astsubay, kızı yanına alarak ona Ayla ismini verir. Zamanla Ayla ve Astsubay baba - kız olurlar. 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye dönmesi gerektiği için Süleyman Astsubay küçük kızı orada bırakmak zorunda kalır. Ayla yetimhaneye verilir birbirlerine tekrar bir araya gelmek için söz verirler.

Ayla filminin çekimleri Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı.

3AYLA FİLMİ OYUNCULARI

AYLA FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğuna Can Ulkay'ın üstlendiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya rol aldı.

İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği

Çetin Tekindor - Süleyman astsubay

Kim Seol - Ayla

Lee Kyung-Jin - Ayla

Ali Atay - Ali astsubay

Taner Birsel - Binbaşı Fuat

Mehmet Esen - Albay Celal

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Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut

Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun

Eric Roberts - Binbaşı General Coulter

Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali

Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği

Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage

Meral Çetinkaya - Nimet

Büşra Develi - Nimet

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