Ayla oyuncuları kimdir, konusu nedir? Ayla filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler
Ayla filmi oyuncuları ve konusu ile vizyona girdiği tarihte dikkat çeken yapımlardan biri olmuştu. Sevilen film televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Ayla’da Süleyman Dilbirliği’nin gençliğini İsmail Hacıoğlu, günümüzdeki yaşlarını Çetin Tekindor, Ayla’yı Kim Seol canlandırıyor. Peki, Ayla oyuncuları kimdir, nerede çekildi? İşte merak edilenler
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Ayla filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Ayla filminin çekimleri Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı. Filmde 1950'li yıllarda çıkan Kore savaşında yer alan Süleyman Astsubay ve Koreli küçük bir kızın hikayesi anlatılıyor.
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AYLA FİLMİ KONUSU
1950'li yıllarda çıkan Kore savaşında yer alan Süleyman Astsubay (Çetin Tekindor) savaş meydanında Koreli küçük bir kıza denk gelir. 5 yaşındaki Koreli kız çaresiz nereye gideceğini bilemez ve Astsubay, kızı yanına alarak ona Ayla ismini verir. Zamanla Ayla ve Astsubay baba - kız olurlar. 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye dönmesi gerektiği için Süleyman Astsubay küçük kızı orada bırakmak zorunda kalır. Ayla yetimhaneye verilir birbirlerine tekrar bir araya gelmek için söz verirler.
Ayla filminin çekimleri Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı.
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AYLA FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmen koltuğuna Can Ulkay'ın üstlendiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya rol aldı.
İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği