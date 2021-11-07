"Aykut Enişte 2" 3 Aralık’ta vizyonda

TARZIMI KENDİM BELİRLERİM Popçu Tuğba Ünal, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde farklı tarzıyla dikkat çekti. Tek kollu gömleği, şapkası ve dantel pantolonuyla tarzını konuşturan Tuğba Ünal, gecenin ilgi odağı oldu. Sahne kıyafetlerinde stilini kendisinin belirlediğini söyleyen sanatçı, "Sadece moda olduğu için bir parçayı giymem. Bana yakışmalı ve ruh katmalı. Bu konuda çok iddialıyım. Yakında beni kendi tasarımlarımla göreceksiniz" dedi.