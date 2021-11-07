"Aykut Enişte 2" 3 Aralık’ta vizyonda

Yeni filmler, konserler, klipler... Müzik ve sinema dünyasından kısa haberler...
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1
YÖNETMENLİĞİNİ Onur Bilgetay’ın üstlendiği “Aykut Enişte 2” filminin vizyon tarihi belli oldu. Başrollerini Cem Gelinoğlu ile Melis Babadağ’ın paylaştığı film, 3 Aralık’ta beyazperdedeki yerini alacak. Yapımını BKM’nin üstlendiği “Aykut Enişte 2”, evlenme hazırlıkları yapan Aykut ve Gülşah’ın yaşadığı maceraları komik bir dille anlatıyor.
2
Assolist Defne
DEFNE Samyeli ve Hüsnü Şenlendirici, önceki akşam Maslak 1453’te bulunan Yeni Gazino’da sahneye çıktı. Gecenin açılışını yapan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, performansıyla mekânda nostalji rüzgârları estirdi. Gecenin assolisti Defne Samyeli ise sahneye Raşit Bağzıbağlı imzalı elbisesiyle çıktı. Gazino konseptiyle ilk kez konser veren Samyeli, “Eski gazino günleri aklıma geldi, Yeşilçam filmlerindeki gibi” dedi.
3
Animasyon klibiyle festivalde
SELAMİ Şahin, adını Kolombiya’da duyuracak. Sanatçı, 2019’da yayınladığı “Baştan Başa Sen” albümünün ikinci klibini “Nerde Akşam Orda Sabah” adlı şarkıya çekti. Dikkat çeken animasyon teknikleriyle, Lider Entertainment ve KOFF Animasyon ortaklığıyla hazırlanan klip çalışması, Kolombiya’da düzenlenen La Truca Festivali’nde gösterilmeye hak kazandı. Selami Şahin’in süper kahraman olarak sevenleriyle buluştuğu klipte, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş ve Tanju Okan gibi yıldızların çizilmiş portreleri de dikkat çekmişti.
4
Harbiye’de 10’da 10
TAN Taşçı, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde 10’uncu kez konser verdi. Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen “Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri” serisi kapsamında sevenleriyle buluşan şarkıcı 3 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Taşçı’yı izleyenler arasında şarkıcılar Dilan Çıtak Tatlıses, Levent Dörter ile Galatasaraylı futbolcular Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan da vardı.
5
TARZIMI KENDİM BELİRLERİM
Popçu Tuğba Ünal, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde farklı tarzıyla dikkat çekti. Tek kollu gömleği, şapkası ve dantel pantolonuyla tarzını konuşturan Tuğba Ünal, gecenin ilgi odağı oldu. Sahne kıyafetlerinde stilini kendisinin belirlediğini söyleyen sanatçı, "Sadece moda olduğu için bir parçayı giymem. Bana yakışmalı ve ruh katmalı. Bu konuda çok iddialıyım. Yakında beni kendi tasarımlarımla göreceksiniz" dedi.
6
Alp Navruz'a büyük ilgi
Yüzü olduğu global kozmetik markasının İzmir'deki yeni mağaza açılışına katılan Alp Navruz, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Katılımın oldukça fazla olduğu açılışta, ünlü isim tüm hayranlarıyla ilgilenerek fotoğraf çektirdi.