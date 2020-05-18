MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAvrupa'nın en genç ülkesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada
GeriEkonomi Avrupa'nın en genç ülkesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 12:48,

Avrupa'nın en genç ülkesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplandı. Bu, Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 15,6'sına karşılık geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1ABye üye 27 ülke ve Türkiyenin toplam nüfusu, genç nüfusu ve genç nüfus oranları şöyle :
Abone Olgoogle-news

AB'ye üye 27 ülke ve Türkiye'nin toplam nüfusu, genç nüfusu ve genç nüfus oranları şöyle :

Ülkeler: Bulgaristan

Toplam nüfus: 7.000.039

Genç nüfus: 623.291

Genç nüfus oranı: 8,90

2
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Çekya

Toplam nüfus: 10.649.800

Genç nüfus: 965.408

Genç nüfus oranı: 9,07

3
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Letonya

Toplam nüfus: 1.919.968

Genç nüfus: 176.004

Genç nüfus oranı: 9,17

4
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Slovenya

Toplam nüfus: 2.080.908

Genç nüfus: 194.795

Genç nüfus oranı: 9,36

5
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Estonya

Toplam nüfus: 1.324.820

Genç nüfus: 125.919

Genç nüfus oranı: 9,50

6
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: İtalya

Toplam nüfus: 60.359.546

Genç nüfus: 5.887.386

Genç nüfus oranı: 9,75

7
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: İspanya

Toplam nüfus: 46.937.060

Genç nüfus: 4.620.483

Genç nüfus oranı: 9,84

8
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Yunanistan

Toplam nüfus: 10.724.599

Genç nüfus: 1.098.459

Genç nüfus oranı: 10,24

9
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Polonya

Toplam nüfus: 37.972.812

Genç nüfus: 3.912.402

Genç nüfus oranı: 10,30

10
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Almanya

Toplam nüfus: 83.019.213

Genç nüfus: 8.610.749

Genç nüfus oranı: 10,37

11
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Slovakya

Toplam nüfus: 5.450.421

Genç nüfus: 567.014

Genç nüfus oranı: 10,40

12
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Litvanya

Toplam nüfus: 2.794.184

Genç nüfus: 294.428

Genç nüfus oranı: 10,54

13
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Romanya

Toplam nüfus: 19.414.458

Genç nüfus: 2.052.540

Genç nüfus oranı: 10,57

14
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: AB 27 ülke

Toplam nüfus: 446.824.564

Genç nüfus: 47.350.474

Genç nüfus oranı: 10,60

15
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Portekiz

Toplam nüfus: 10.276.617

Genç nüfus: 1.091.449

Genç nüfus oranı: 10,62

16
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Macaristan

Toplam nüfus: 9.772.756

Genç nüfus: 1.048.857

Genç nüfus oranı: 10,73

17
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Hırvatistan

Toplam nüfus: 4.076.246

Genç nüfus: 445.024

Genç nüfus oranı: 10,92

18
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Avusturya

Toplam nüfus: 8.858.775

Genç nüfus: 969.767

Genç nüfus oranı: 10,95

19
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Malta

Toplam nüfus: 493.559

Genç nüfus: 54.377

Genç nüfus oranı: 11,02

20
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Finlandiya

Toplam nüfus: 5.517.919

Genç nüfus: 616.543

Genç nüfus oranı: 11,17

21
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: İsveç

Toplam nüfus: 10.230.185

Genç nüfus: 1.157.106

Genç nüfus oranı: 11,31

22
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Belçika

Toplam nüfus: 11.455.519

Genç nüfus: 1.301.822

Genç nüfus oranı: 11,36

23
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Lüksemburg

Toplam nüfus: 613.894

Genç nüfus: 71.244

Genç nüfus oranı: 11,61

24
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Fransa

Toplam nüfus: 67.012.883

Genç nüfus: 7.872.388

Genç nüfus oranı: 11,75

25
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Hollanda

Toplam nüfus: 17.282.163

Genç nüfus: 2.131.944

Genç nüfus oranı: 12,34

26
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: İrlanda

Toplam nüfus: 4.904.240

Genç nüfus: 615.519

Genç nüfus oranı: 12,55

27
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Danimarka

Toplam nüfus: 5.806.081

Genç nüfus: 733.405

Genç nüfus oranı: 12,63

28
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Güney Kıbrıs Rum yönetimi

Toplam nüfus: 875.899

Genç nüfus: 112.151

Genç nüfus oranı: 12,80

29
Abone Olgoogle-news

Ülkeler: Türkiye

Toplam nüfus: 83.154.997

Genç nüfus: 12.955.672

Genç nüfus oranı: 15,60

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi