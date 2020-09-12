Aslıhan Doğan Turan: Aile restoranı açacağım

Aslıhan Doğan Turan, Instagram’da yayınlanan “Sıkıştıran Sorular” programında Mert Vidinli’nin sorularını yanıtladı.
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Annesinin ve kardeşinin mutfağa meraklı olduğunu söyleyen Aslıhan Doğan Turan, hayalinin küçük bir aile restoranı açmak olduğunu söyledi:
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“Gelecek için hayalim, küçük bir aile restoranı açmak. Bu hayalimi de yakın bir zamanda gerçekleştirebilirim.”
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ÇOCUKLARIMDAN SONRA EVHAMLI OLDUM
Çocukları olduktan sonra annesine benzediğini anlatan Turan, sözlerine şöyle devam etti: “Annemin kontrolcü olduğunu düşünürdüm. Ancak çocuklarım olduktan sonra gördüm ki ben de hiç olmadığım kadar kontrolcü ve evhamlı olmuşum.”
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Turan, “Kız çocuk ister misin?” sorusuna da “evet” yanıtını verdi.