Aslıhan Doğan Turan: Aile restoranı açacağım

ÇOCUKLARIMDAN SONRA EVHAMLI OLDUM Çocukları olduktan sonra annesine benzediğini anlatan Turan, sözlerine şöyle devam etti: “Annemin kontrolcü olduğunu düşünürdüm. Ancak çocuklarım olduktan sonra gördüm ki ben de hiç olmadığım kadar kontrolcü ve evhamlı olmuşum.”