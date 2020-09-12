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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 11:02 | 

Aslıhan Doğan Turan: Aile restoranı açacağım

Aslıhan Doğan Turan, Instagram’da yayınlanan “Sıkıştıran Sorular” programında Mert Vidinli’nin sorularını yanıtladı.

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Annesinin ve kardeşinin mutfağa meraklı olduğunu söyleyen Aslıhan Doğan Turan, hayalinin küçük bir aile restoranı açmak olduğunu söyledi:

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“Gelecek için hayalim, küçük bir aile restoranı açmak. Bu hayalimi de yakın bir zamanda gerçekleştirebilirim.”

3ÇOCUKLARIMDAN SONRA EVHAMLI OLDUM
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ÇOCUKLARIMDAN SONRA EVHAMLI OLDUM

Çocukları olduktan sonra annesine benzediğini anlatan Turan, sözlerine şöyle devam etti: “Annemin kontrolcü olduğunu düşünürdüm. Ancak çocuklarım olduktan sonra gördüm ki ben de hiç olmadığım kadar kontrolcü ve evhamlı olmuşum.”

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Turan, “Kız çocuk ister misin?” sorusuna da “evet” yanıtını verdi.

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