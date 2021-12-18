Aşkın Nur Yengi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Aşkın Nur Yengi!
Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta aşk şarkıları seslendirilecek. Programın konuklarından biri de aşk şarkılarıyla özellikle 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Aşkın Nur Yengi oldu. Peki, Aşkın Nur Yengi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Aşkın Nur Yengi şarkıları ve hayatı...
Her cumartesi birbirinden değerli isimleri konuk eden Şarkılar Bizi Söyler programı, bu hafta da ünlü isimlerle izleyenlere keyifli saatler yaşatmaya hazırlanıyor. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde 90'ların başarılı ismi Aşkın Nur Yengi konuk olacak. Peki Aşkın Nur Yengi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aşkın Nur Yengi şarkıları...
AŞKIN NUR YENGİ KİMDİR?
Sevilen şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 3 Temmuz 1970'te İstanbul'da doğmuştur. İlköğrenimini Erenköy İlköğretim Okulunda tamamlayan sanatçı İstanbul doğumlu olup ortaokul öğrenimine Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda çello öğrencisi olarak başlamış, 11 yıllık öğrenim sürecinden sonra mezun olmuştur.
Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'le 2006'da evlendi ve bir kız çocuğu annesidir. Ümlü çift, 2012 yılında boşanmıştır.
Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'le 2006'da evlendi ve bir kız çocuğu annesidir. Ümlü çift, 2012 yılında boşanmıştır.
AŞKIN NUR YENGİ ŞARKILARI VE BAŞARILARI
Ortaöğrenimine devam ettiği sıralarda 1981 yılında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalışmaya başladı. 1987 yılında Harun Kolçak'la birlikte Grup Periyod adıyla "Güzel Şeyler Söyle" adlı şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'ne katıldı. Aynı yıl Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda "Yeniden" ve 1988 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Portakal Çiçeği", sonraki yıl Çeşme Müzik Festivali'nde "Artık Hiç Ağlama" adlı şarkılarla uluslararası platformlarda birincilik ödülleri kazandı.
1990 yılında yayınlanan Sevgiliye adlı ilk albümü ile beğeni toplayıp büyük satış rakamlarına ulaşarak 90'ların ilk başarılı şarkıcısı olarak adını duyurdu. Sonraki yıllarda çıkardığı albümlerinin tanıtımı için yurt dışında birçok ülkeye turneye çıktı. Malta ve Birleşik Krallık'ta albümünde yer verdiği şarkıları için müzik klipleri çekti. 2007 yılında ise Sevgiliye, Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum ve Kara Çiçeğim albümlerinden seçilmiş 13 şarkılık toplama albümü Aşk'ın Şarkıları'nı yayınlandı.
Müzik albümlerinin yanı sıra değişik projelerde de yer alan sanatçı 1980'li yıllardan bu yana birçok reklam müziği seslendirdi.
1994 yılında Kurtuluş adlı televizyon dizisinde Atatürk'ün akrabası Fikriye Hanım'ı canlandırdı ve jenerik müziğini yorumladı. 2001 yılında Levent Kırca ve ekibiyle birlikte "Kadıncıklar" adlı oyunda tiyatro sahnesiyle tanıştı. Aynı yıl yine Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Olacak O Kadar adlı güldürü programında rol aldı ve programın müzik direktörlüğünü üstlendi. Cesur Kuşku ve Bayanlar Baylar adlı dizilerde rol alan Yengi, Zeki Alasya ve Mehmet Ali Erbil gibi oyuncularla birlikte Ömerçip filminde rol aldı.
Sezen Aksu'nun büyük desteğini alan şarkıcı çok başarılı olmuştur. "Ayrılmam" adlı şarkısı Levent Yüksel ve Kargo tarafından yeniden yorumlanmış fakat ikisi de orijinal kaydın başarısını elde edememiştir. Ayrıca Aşkın Nur Yengi TRT için hazırlanan Türkiye'nin ilk halk oyunu yarışması Altın Adımlar Halk Oyunları Yarışması'nın jüri üyeliğini Müjde Ar, Ahmet Demirbağ ve Yavuz Bingöl ile birlikte yaptı.
1990 yılında yayınlanan Sevgiliye adlı ilk albümü ile beğeni toplayıp büyük satış rakamlarına ulaşarak 90'ların ilk başarılı şarkıcısı olarak adını duyurdu. Sonraki yıllarda çıkardığı albümlerinin tanıtımı için yurt dışında birçok ülkeye turneye çıktı. Malta ve Birleşik Krallık'ta albümünde yer verdiği şarkıları için müzik klipleri çekti. 2007 yılında ise Sevgiliye, Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum ve Kara Çiçeğim albümlerinden seçilmiş 13 şarkılık toplama albümü Aşk'ın Şarkıları'nı yayınlandı.
Müzik albümlerinin yanı sıra değişik projelerde de yer alan sanatçı 1980'li yıllardan bu yana birçok reklam müziği seslendirdi.
1994 yılında Kurtuluş adlı televizyon dizisinde Atatürk'ün akrabası Fikriye Hanım'ı canlandırdı ve jenerik müziğini yorumladı. 2001 yılında Levent Kırca ve ekibiyle birlikte "Kadıncıklar" adlı oyunda tiyatro sahnesiyle tanıştı. Aynı yıl yine Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Olacak O Kadar adlı güldürü programında rol aldı ve programın müzik direktörlüğünü üstlendi. Cesur Kuşku ve Bayanlar Baylar adlı dizilerde rol alan Yengi, Zeki Alasya ve Mehmet Ali Erbil gibi oyuncularla birlikte Ömerçip filminde rol aldı.
Sezen Aksu'nun büyük desteğini alan şarkıcı çok başarılı olmuştur. "Ayrılmam" adlı şarkısı Levent Yüksel ve Kargo tarafından yeniden yorumlanmış fakat ikisi de orijinal kaydın başarısını elde edememiştir. Ayrıca Aşkın Nur Yengi TRT için hazırlanan Türkiye'nin ilk halk oyunu yarışması Altın Adımlar Halk Oyunları Yarışması'nın jüri üyeliğini Müjde Ar, Ahmet Demirbağ ve Yavuz Bingöl ile birlikte yaptı.