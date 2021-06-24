Aşıklar göründü

BARIŞTILAR AMA OLMADI Brown ve Rihanna yollarını o dönemde ayırdı. Ama sonra yeniden bir araya geldiler. Rihanna, Brown ile ilişkisi hakkında Oprah Winfrey'e konuşmuş ve gözyaşları içinde ondan bir türlü kopamadığını itiraf etmişti. Fakat çift, barışmadan kısa bir süre sonra yollarını kesin olarak ayırdı. Kendini işlerine veren Rihanna'nın özel hayatı her zaman merak konusu oldu. O ise aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Fakat buna rağmen zaman zaman paparazzilerin objektiflerine yakalandı.