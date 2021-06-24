Aşıklar göründü

Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan iki sevgili, ilk kez saklanmadan kameralar karşısına çıktı.
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GECE GEZMESİ
Önceleri iyi arkadaş olan, bir yılı aşkın süredir de aşk yaşayan Rihanna ile Asap Rocky, birlikte çıktıkları gece gezmesinde görüntülendi. Her ikisi de 33 yaşında olan sevgililer, New York'ta bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı.
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PEMBE ELBİSE
Derin yırtmaçlı pembe bir elbise giyen Rihanna, başına da aynı renkte bir şapka taktı. ASAP Rocky, ise sürekli patlayan flaşlardan hem sevgilisini korumaya çalıştı, hem de kendisi korunmak için çabaladı. İki sevgili, daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek evlerinin yolunu tuttu.
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HASSAN JAMEEL İLE BİRLİKTEYDİ
Suudi iş insanı sevgilisi Hassan Jameel ile bir süre flört eden Rihanna daha sonra onunla yollarını ayırdı. Ardından da uzun süredir yakın arkadaşı olan ASAP Rocky ile birlikte olmaya başladı.
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GEÇEN YILIN BAŞINDAN BERİ GÜNDEMDELER
Rihanna ile gerçek adı Rakim Athelaston Mayer olan ASAP Rocky'nin birlikte olduğu iddiaları geçen yılın başından bu yana gündemdeydi. İddialara göre Rihanna ile Hassan Jameel, üç yıllık ilişkilerini bitirmişti. Fakat bu iddialara her ikisinden de yanıt gelmedi.
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BİRLİKTE ETKİNLİĞE GİTMİŞLERDİ
Rihanna, kendi markası olan Fenty Skin'in kampanyasında ASAP Rocky ile birlikte çalıştı. Bu dönemde de söylentiler arttı ancak yine ikiliden bir açıklama gelmedi. Rihanna, bu süreçte bir dergiye verdiği röportajda ASAP Rocky hakkında ne düşündüğü sorulduğunda onun "yakışıklı "olduğunu belirtmişti. ASAP Rocky ile Rihanna, geçen yılın başlarında düzenlenen bir ödül törenine de birlikte katılmıştı.
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HAMİLELİK İDDİALARI DOĞRU ÇIKMADI
Rihanna, Suudi Arabistanlı iş insanı Hassan Jameel ile üç yıl birlikte oldu. Bir dönem Rihanna kilo alınca ünlü şarkıcının hamile olduğu bile ileri sürülmüştü. Fakat bu iddialar doğru çıkmadı.
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CHRIS ROCK İLE OLAYLI İLİŞKİ
Rihanna, ünlü olduktan sonra en çok konuşulan ilişkisini Chris Rock ile yaşamıştı. Birkaç kez darılıp barışan çiftin ayrılığı da olaydı oldu. Hatta işin içine şiddet de karıştı. Rihanna, 2009 yılında 51'inci Grammy Ödülleri törenine katılacaktı. Fakat son anda bundan vazgeçti. Nedeninin ise tören öncesinde sevgilisi Chris Brown'dan gördüğü şiddet olduğu sonradan otaya çıktı. Brown'ın acımasızca dövdüğü Rihanna'nın morarmış yüzüyle çekilen fotoğrafları basına yansıdı.
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BARIŞTILAR AMA OLMADI
Brown ve Rihanna yollarını o dönemde ayırdı. Ama sonra yeniden bir araya geldiler. Rihanna, Brown ile ilişkisi hakkında Oprah Winfrey'e konuşmuş ve gözyaşları içinde ondan bir türlü kopamadığını itiraf etmişti. Fakat çift, barışmadan kısa bir süre sonra yollarını kesin olarak ayırdı. Kendini işlerine veren Rihanna'nın özel hayatı her zaman merak konusu oldu. O ise aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Fakat buna rağmen zaman zaman paparazzilerin objektiflerine yakalandı.
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MODA DÜNYASINDA DA ADINI DUYURDU
Rihanna, son dönemde müzik dünyasından biraz uzaklaşıp adını moda alanında duyurmaya başladı. Bu da ona hatırı sayılır bir servet getirdi. Güzel şarkıcı bu yıl Forbes dergisinin kendi girişimleriyle zengin olan kadınlar listesine ilk kez girdi.Rihanna, müzik ve kozmetikten elde ettiği gelirle Forbes'un maaş, sponsor gelirleri ve kar paylarını hesaba katarak hazırladığı listede 600 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer aldı.
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MADDİ DESTEK
Rihanna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına 8 milyon dolardan fazla bağış yapan en hayırsever ünlülerden olmuştu. Rihanna geçen yıl da Forbes'in en çok kazanan kadın müzisyenler listesinde ilk sıraya yerleşmişti.
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ÜNLÜ FİRMAYA RAKİP GÖSTERİLDİ
Müzikal anlamdaki bu suskunluğu sırasında Rihanna, kozmetik ürünleri işine yoğunlaştı. Yani bütün enerjisini ve zamanını kozmetik ürünleri koleksiyonu için harcadı. Birkaç parçaya bölünmeden bir tek konuya odaklanmak da ona bu alanda başarı getirdi. Son bir yıldır da iç çamaşırı markası ile gündemde Rihanna. Koleksiyon tanıtımlarına ünlü modeller katılıyor. Hatta geçen yıl internet üzerinden yaptığı defileyle Victoria's Secret'ın yerini aldığı bile söylendi.
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ONUN DA GÖNÜL DEFTERİ KABARIK
ASAP Rocky ise gösteri dünyasının ünlü kadınlarıyla yaşadığı aşklarla konuşuldu bugüne kadar. Bu ünlüler arasında Kendall Jenned da bulunuyor. Her ne kadar özel hayatını gizliyor olsa da Jenner ile ASAP Rocky, 2016 ile 2017 arasında flört etti. İşin ilginç yanı ASAP Rocky'nin adının Kylie Jenner ile de anılması. Model Chanel Iman, şarkıcı Rita Ora, Iggy Azalea, Tahiry Jose, Sophie Brussaux, ASAP Rocky'nin gönül defterine adını yazdıran diğer ünlülerden.