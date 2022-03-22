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Asgari ücret ne kadar, zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

#Asgari Ücret#Asgari Ücret Zam#Bakan Bilgin

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusu gündemde yer alıyor. Asgari ücrete, aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından zam yapıldı. Son günlerde gündeme gelen asgari ücrete ikinci zam yapılacağı iddialarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yanıt verdi. Peki, asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete tekrar zam yapılacak mı?

1/3Asgari ücret ne kadar, zam yapılacak mı Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması

Asgari ücrete tekrar zam yapılacağı iddialarına yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık.’ dedi. İşte açıklamanın tamamı ve asgari ücrete dair detaylar

2/3ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrette ikinci zam yapılacağı iddialarına cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de iş vereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, iş verenlerin de maliyeti arttı" dedi.

3/3ASGARİ ÜCRET NE KADAR

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

Asgari ücrette gelir ve damga vergisi kalktı. 2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmiyor.

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#Asgari Ücret#Asgari Ücret Zam#Bakan Bilgin