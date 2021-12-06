Asgari ücret ne kadar olur? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantÄ±sÄ± ne zaman? Ä°ÅŸte asgari ücret 2022 zammÄ±nda son durum
Asgari Ã¼cret ne kadar olacak sorusu milyonlarÄ±n gÃ¼ndeminde yer alÄ±yor. Asgari Ã¼cret zammÄ±nÄ±n belli olmasÄ±na kÄ±sa bir sÃ¼re kaldÄ±. Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu'nun gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini tamamlamasÄ± ardÄ±ndan 2022 asgari Ã¼cret zammÄ± netlik kazanacak. 1 AralÄ±k'ta gerÃ§ekleÅŸen ilk toplantÄ± sonrasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat Bilgin, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde iÅŸÃ§i tarafÄ±nÄ±n 3750-4000 lira arasÄ±nda, iÅŸveren tarafÄ±nÄ±n ise 3500-3750 lira arasÄ±nda asgari Ã¼cret istediÄŸini belirtti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan da konuyla ilgili dikkat Ã§eken aÃ§Ä±klama geldi. Peki, Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu 2. toplantÄ±sÄ± ne zaman? Ä°ÅŸte son durum
Asgari Ã¼cret 2022 ne kadar olacak, sorusu son geliÅŸmeler ile takip ediliyor. MilyonlarÄ±n beklediÄŸi asgari Ã¼cret zammÄ± iÃ§in ilk toplantÄ± sonrasÄ± rakamlar da belirlenmeye baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat Bilgin, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde iÅŸÃ§i tarafÄ±nÄ±n 3750-4000 lira arasÄ±nda, iÅŸveren tarafÄ±nÄ±n ise 3500-3750 lira arasÄ±nda asgari Ã¼cret istediÄŸini belirtti. Ã–te yandan konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Asgari Ã¼cret ne kadar" dedi. Komisyon tarafÄ±ndan yapÄ±lacak ikinci toplantÄ± 7 AralÄ±k'ta gerÃ§ekleÅŸecek. Zam miktarÄ± yeni yÄ±l Ã¶ncesinde kesinleÅŸecek.
ASGARÄ° ÃœCRET NE KADAR OLACAK?
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Katar ziyareti Ã¶ncesinde havaalanÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu 2022'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± konusunda ErdoÄŸan, soruya ilk olarak "Beni kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorsunuz" diyerek esprili yanÄ±t verdi. ErdoÄŸan daha sonra "SayÄ±n Bakan heyetiyle beraber gerek iÅŸÃ§i kesimi gerek iÅŸveren kesimiyle bugÃ¼n, perÅŸembe bu tÃ¼r gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapacaklar. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle birlikte de bir yere varacaklar. Ä°nÅŸallah dÃ¶nÃ¼nce bizler 'bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ne yaptÄ±lar, taraflarÄ±n teklifleri nedir' bunlarÄ± bir gÃ¶relim.
Biz kesinlikle bu noktada iÅŸÃ§imizi zora sokmayacaÄŸÄ±z. Asgari Ã¼cret noktasÄ±nda da inÅŸallah en uygununu, en ideal olanÄ±nÄ±, gerek brÃ¼t gerek net masaya yatÄ±rarak ondan sonra inÅŸallah nihai kararÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki, tabi sadece iÅŸÃ§i kesiminin buradaki memnuniyeti deÄŸil iÅŸverende bu alÄ±nan kararla memnun olmasÄ± lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hep sÃ¶ylÃ¼yoruz ya yatÄ±rÄ±m istihdam, Ã¼retim, ihracat, bÃ¼yÃ¼me.
Åžimdi bizim burada hem iÅŸÃ§inin emeÄŸine, iÅŸverenin de bu noktadaki yatÄ±rÄ±m gÃ¼cÃ¼ne ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bu iki gÃ¼cÃ¼n ayakta durmasÄ± bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ediyor ve inÅŸallah sadece bu dÃ¶nemde alÄ±nacak karar deÄŸil bir de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l seÃ§im Ã¶ncesi alÄ±nacak olan karar da var. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek bir karar vereceÄŸiz ve bu kararla beraber de inÅŸallah yolumuza devam edeceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Biz kesinlikle bu noktada iÅŸÃ§imizi zora sokmayacaÄŸÄ±z. Asgari Ã¼cret noktasÄ±nda da inÅŸallah en uygununu, en ideal olanÄ±nÄ±, gerek brÃ¼t gerek net masaya yatÄ±rarak ondan sonra inÅŸallah nihai kararÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki, tabi sadece iÅŸÃ§i kesiminin buradaki memnuniyeti deÄŸil iÅŸverende bu alÄ±nan kararla memnun olmasÄ± lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hep sÃ¶ylÃ¼yoruz ya yatÄ±rÄ±m istihdam, Ã¼retim, ihracat, bÃ¼yÃ¼me.
Åžimdi bizim burada hem iÅŸÃ§inin emeÄŸine, iÅŸverenin de bu noktadaki yatÄ±rÄ±m gÃ¼cÃ¼ne ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bu iki gÃ¼cÃ¼n ayakta durmasÄ± bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ediyor ve inÅŸallah sadece bu dÃ¶nemde alÄ±nacak karar deÄŸil bir de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l seÃ§im Ã¶ncesi alÄ±nacak olan karar da var. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek bir karar vereceÄŸiz ve bu kararla beraber de inÅŸallah yolumuza devam edeceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan Bakan Bilgin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;
2500 emekÃ§iye ulaÅŸÄ±ldÄ±. BunlarÄ±n yÃ¼zde 13'Ã¼nÃ¼n asgari Ã¼cret dÄ±ÅŸÄ±nda bir iÅŸte de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸlerdir. 3750 -4000 lira arasÄ±nda rakamlar telÃ¢fuz ettiler.Â AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± oran 3750 lira ile 4 bin lira arasÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir. Ä°ÅŸÃ§ilerimiz de asgari Ã¼cretin artmasÄ±nÄ±n ekonomiyi canlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmektedir. Ä°ÅŸÃ§ilerin yÃ¼zde 60'Ä± asgari Ã¼cretin artmasÄ±nÄ±n iÅŸÃ§ilerin iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na neden olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
2500 emekÃ§iye ulaÅŸÄ±ldÄ±. BunlarÄ±n yÃ¼zde 13'Ã¼nÃ¼n asgari Ã¼cret dÄ±ÅŸÄ±nda bir iÅŸte de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸlerdir. 3750 -4000 lira arasÄ±nda rakamlar telÃ¢fuz ettiler.Â AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± oran 3750 lira ile 4 bin lira arasÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir. Ä°ÅŸÃ§ilerimiz de asgari Ã¼cretin artmasÄ±nÄ±n ekonomiyi canlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmektedir. Ä°ÅŸÃ§ilerin yÃ¼zde 60'Ä± asgari Ã¼cretin artmasÄ±nÄ±n iÅŸÃ§ilerin iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na neden olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek teknik Ã§alÄ±ÅŸmalar var. 4 oturumla tamamlanmasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu sÃ¼reci biz bu sene TÃ¼rk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Atalay Bey, Ã–zgÃ¼r Bey de makul bir yerde uzlaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z yerde bitirelim Ã§aÄŸÄ±rÄ±sÄ±nda bulundu, biz de bu gÃ¶rÃ¼ÅŸteyiz. KÄ±sa sÃ¼rede bu meselenin Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. TÃ¼rkiye sosyal devlettir. TÃ¼rkiye'nin sendikalarÄ±, emekÃ§ileri mutlu oldukÃ§a TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼mesi motive olacaktÄ±r.Â
ASGARÄ° ÃœCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Asgari Ã¼cretin zammÄ± iÃ§in ilk toplantÄ± 1 AralÄ±k'ta yapÄ±ldÄ±. Asgari Ã¼crette ikinci toplantÄ± 7 AralÄ±k SalÄ± gÃ¼nÃ¼, 3. toplantÄ± 9 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak.
ASGARÄ° ÃœCRET NASIL BELÄ°RLENÄ°YOR?
Asgari Ã¼creti, yasa gereÄŸi iÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼metten 5'er temsilci olmak Ã¼zere 15 kiÅŸiden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari Ã¼creti belirleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¶rt kez toplanÄ±yor.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n belirlediÄŸi Ã¼yelerden birinin baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi komisyon, en az 10 Ã¼yenin katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanÄ±p, oy Ã§okluÄŸuyla karar veriyor. OylarÄ±n eÅŸitliÄŸi halinde baÅŸkanÄ±n bulunduÄŸu tarafÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kabul ediliyor.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n belirlediÄŸi Ã¼yelerden birinin baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi komisyon, en az 10 Ã¼yenin katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanÄ±p, oy Ã§okluÄŸuyla karar veriyor. OylarÄ±n eÅŸitliÄŸi halinde baÅŸkanÄ±n bulunduÄŸu tarafÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kabul ediliyor.