ASGARÄ° ÃœCRET NE KADAR OLACAK?

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Katar ziyareti Ã¶ncesinde havaalanÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu 2022'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± konusunda ErdoÄŸan, soruya ilk olarak "Beni kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorsunuz" diyerek esprili yanÄ±t verdi. ErdoÄŸan daha sonra "SayÄ±n Bakan heyetiyle beraber gerek iÅŸÃ§i kesimi gerek iÅŸveren kesimiyle bugÃ¼n, perÅŸembe bu tÃ¼r gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapacaklar. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle birlikte de bir yere varacaklar. Ä°nÅŸallah dÃ¶nÃ¼nce bizler 'bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ne yaptÄ±lar, taraflarÄ±n teklifleri nedir' bunlarÄ± bir gÃ¶relim.



Biz kesinlikle bu noktada iÅŸÃ§imizi zora sokmayacaÄŸÄ±z. Asgari Ã¼cret noktasÄ±nda da inÅŸallah en uygununu, en ideal olanÄ±nÄ±, gerek brÃ¼t gerek net masaya yatÄ±rarak ondan sonra inÅŸallah nihai kararÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki, tabi sadece iÅŸÃ§i kesiminin buradaki memnuniyeti deÄŸil iÅŸverende bu alÄ±nan kararla memnun olmasÄ± lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hep sÃ¶ylÃ¼yoruz ya yatÄ±rÄ±m istihdam, Ã¼retim, ihracat, bÃ¼yÃ¼me.



Åžimdi bizim burada hem iÅŸÃ§inin emeÄŸine, iÅŸverenin de bu noktadaki yatÄ±rÄ±m gÃ¼cÃ¼ne ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bu iki gÃ¼cÃ¼n ayakta durmasÄ± bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ediyor ve inÅŸallah sadece bu dÃ¶nemde alÄ±nacak karar deÄŸil bir de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l seÃ§im Ã¶ncesi alÄ±nacak olan karar da var. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek bir karar vereceÄŸiz ve bu kararla beraber de inÅŸallah yolumuza devam edeceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.