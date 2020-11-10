Asgari ücret ne kadar? Gözler 2021 asgari ücret zammına çevrildi

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Asgari ücret miktarı her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmelerin ardından belli oluyor. Bu yıl görüşmelerin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Bu yıl asgari ücretlerin tüm tarafların uzlaşı ile tespit edilmesini diliyorum.’ açıklamasında bulundu.



Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.