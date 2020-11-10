Asgari ücret ne kadar? Gözler 2021 asgari ücret zammına çevrildi
Asgari ücretin ne kadar olduğu merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıların ardından yeni yılda geçerli olacak olan ücret belli oluyor. Komisyon bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. İşte 2020 asgari ücret oranı ve konu ile ilgili bilgiler
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Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Asgari ücret her yıl gerçekleştirilen toplantıların ardından zam yapılıyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Şimdi gözler 2021 görüşmelerine çevrildi. İşte detaylar
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücret miktarı her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmelerin ardından belli oluyor. Bu yıl görüşmelerin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Bu yıl asgari ücretlerin tüm tarafların uzlaşı ile tespit edilmesini diliyorum.’ açıklamasında bulundu.
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece bir önceki yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.