Asgari ücret 2022 ne kadar olacak ve maaş zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantısı ardından son dakika açıklama
Asgari ücret 2022 maaş zammı için geri sayım başladı. Asgari ücretin ne kadar olacağı her yıl yapılan toplantıların ardından belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü toplantısını yapıldı. Toplantının ardından Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, '2. toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. TÜRK-İŞ ve TİSK'in itirazları var. Daha farklı ücretler belirliyoruz deniyor TÜRK-İŞ tarafından.' açıklamasını yaptı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücrete her yıl, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından zam yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta yapılan ilk toplantıda çalışmalar neticesinde beklentileri açıklamıştı. Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti. İşte detaylar
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI ARDINDAN AÇIKLAMA YAPILDI
Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü Toplantı için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde sendika genel merkez binasında bir araya geldi.
Son olma niteliği taşıyan toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yapıtığı açıklamada, "2. toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. TÜRK-İŞ ve TİSK'in itirazları var. Daha farklı ücretler belirliyoruz deniyor TÜRK-İŞ tarafından. TİSK 3100 olarak uygun buluyor. TÜRK-İŞ 3900 liranın altına düşmez diyor. Asıl asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde konusunda mutabakata bvarıldı. Gerçekleşmiş enflasyonu önerdi TİSK, TÜRKİŞ ise refah payı ekleyelim dedi. Son toplantı tarihini kendi aramızda analiz edip belirleyeceğiz. Net bir tarih belirleyemedik." ifadelerini kullandı.
Nazmi Irgat tarafından yapılan açıklamada ise "Zor bir süreç yaşıyoruz. Umuyoruz ki içinde bulunduğumuz şartlar içinde sıkıntıların giderileceği bvir asgari üctret olsun istedik. Geldiğimiz nokta aynı değil. İşverenle uyuşmazlıkları gideremedik. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile bizim yaşadığımız enflasyon arasında fark var. Son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon ve günlük fiyatların 2 defa değişmesi dar gelirli insanlarımızı zora sokuyor. Yaşanan enflasyon... Büyümeden de refah payı alarak asgari ücret bekliyoruz. Değerlendirmelerimiz geçerlidir. Çok ifade edilen çalışanların refah seviyesinin artacağı asgari ücret bulamadık. 415 kalem üzerinden TÜİK değerlendirme yapıyor. Ana kalemler 30 civarında gıda konut elektrik su eğitim kültür ele alındığında yüzde 50'den fazla arttığı görülüyor. Bu oranlara yakın oranların olması gelir dağılımı adaletsizliğini önleyecek rakama ulaşmaktı amacımız." ifadelerini kullandı.
Son olma niteliği taşıyan toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yapıtığı açıklamada, "2. toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. TÜRK-İŞ ve TİSK'in itirazları var. Daha farklı ücretler belirliyoruz deniyor TÜRK-İŞ tarafından. TİSK 3100 olarak uygun buluyor. TÜRK-İŞ 3900 liranın altına düşmez diyor. Asıl asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde konusunda mutabakata bvarıldı. Gerçekleşmiş enflasyonu önerdi TİSK, TÜRKİŞ ise refah payı ekleyelim dedi. Son toplantı tarihini kendi aramızda analiz edip belirleyeceğiz. Net bir tarih belirleyemedik." ifadelerini kullandı.
Nazmi Irgat tarafından yapılan açıklamada ise "Zor bir süreç yaşıyoruz. Umuyoruz ki içinde bulunduğumuz şartlar içinde sıkıntıların giderileceği bvir asgari üctret olsun istedik. Geldiğimiz nokta aynı değil. İşverenle uyuşmazlıkları gideremedik. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile bizim yaşadığımız enflasyon arasında fark var. Son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon ve günlük fiyatların 2 defa değişmesi dar gelirli insanlarımızı zora sokuyor. Yaşanan enflasyon... Büyümeden de refah payı alarak asgari ücret bekliyoruz. Değerlendirmelerimiz geçerlidir. Çok ifade edilen çalışanların refah seviyesinin artacağı asgari ücret bulamadık. 415 kalem üzerinden TÜİK değerlendirme yapıyor. Ana kalemler 30 civarında gıda konut elektrik su eğitim kültür ele alındığında yüzde 50'den fazla arttığı görülüyor. Bu oranlara yakın oranların olması gelir dağılımı adaletsizliğini önleyecek rakama ulaşmaktı amacımız." ifadelerini kullandı.
TİSK BAŞKANI AKKOL: ÇALIŞANLARIN DA RIZASIYLA 3'LÜ İMZA ARAYIŞINDAYIZ
Toplantı öncesinde ev sahibi olarak açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Akkol, asgari ücretin tespitine ilişkin oldukça zorlu bir süreç yönetildiğini dile getirerek, “Çalışanların görüşlerini alıyoruz, anketler yapıyoruz. Bakanlığımızın anketi vardı. Oradan çok istifade ettik. Etmeye de devam ediyoruz. 10 binlerce satır veri analiz ettik, etmeye de devam ediyoruz. Küçük, orta ve büyük işletmeleri segment segment analiz ediyoruz. Görüşlerini, taleplerini, önerilerini, eleştirilerini alıyoruz. Kamunun, sivil toplum ve meslek örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli konulardan bir tanesi kapsayıcı, herkesin görüşünü aldığımız bir süreç olması. TİSK bütün bu görüşleri aldı” dedi.
Asgari ücret konusunda bu yıl üçlü imza istediklerini ifade eden Akkol, “Kamunun imzaladığı, çalışan kesimi temsil eden TÜRK-İŞ’in ve işverenlerin de imzaladığı üçlü bir mutabakata ihtiyacımız var. Dünya, ülkemiz kolay zamanlardan geçmiyor. Pandeminin hala ortasındayız. Böyle bir mutabakat uzun yıllar görülmedi. Bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, destek versin, çalışanların da rızası ile üçlü bir imza arayışındayız. Bu sene altını çizdiğimiz konu üçlü imza oldu” diye konuştu.
Asgari ücretin tek bir mutabakatla bitirilerek gündem konusu olmaktan çıkarmak istediklerini belirten Akkol, “Dengeli bir ücret dedik. Çalışanların enflasyona ezdirilmemesi yönünde, hem bakanlığımızla hem de işçi kesiminin hem de işverenlerin genel bir mutabakatı var. Uzun yıllardır görülmemiş bir mutabakat. Bu sevindirici bir Haber. Çalışanların ezilmeyeceği ama bir taraftan da uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.
“VERGİ İNDİRİMİ VEYA TEŞVİK KONUSU BELİRLEYİCİ OLACAKTIR”
Komisyonda herhangi bir rakam önerisi olmadığına dikkati çeken Akkol, “Görüşler, analizler birbirleri ile paylaşılıyor. Bu sene her zamankinden kuvvetli bir veri analizi, anketler, işletme sahiplerinden ve çalışanlardan alınan görüşler var. Bazen bizlere düşük veya yüksek gelen farklı farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Özellikle vergi indirimi veya teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek üçte imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda rakam zikredilmedi" dedi.