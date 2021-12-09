Asgari ücret 2022 ne kadar olacak ve maaş zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantısı ardından son dakika açıklama

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI ARDINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü Toplantı için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde sendika genel merkez binasında bir araya geldi.



Son olma niteliği taşıyan toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yapıtığı açıklamada, "2. toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. TÜRK-İŞ ve TİSK'in itirazları var. Daha farklı ücretler belirliyoruz deniyor TÜRK-İŞ tarafından. TİSK 3100 olarak uygun buluyor. TÜRK-İŞ 3900 liranın altına düşmez diyor. Asıl asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde konusunda mutabakata bvarıldı. Gerçekleşmiş enflasyonu önerdi TİSK, TÜRKİŞ ise refah payı ekleyelim dedi. Son toplantı tarihini kendi aramızda analiz edip belirleyeceğiz. Net bir tarih belirleyemedik." ifadelerini kullandı.



Nazmi Irgat tarafından yapılan açıklamada ise "Zor bir süreç yaşıyoruz. Umuyoruz ki içinde bulunduğumuz şartlar içinde sıkıntıların giderileceği bvir asgari üctret olsun istedik. Geldiğimiz nokta aynı değil. İşverenle uyuşmazlıkları gideremedik. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile bizim yaşadığımız enflasyon arasında fark var. Son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon ve günlük fiyatların 2 defa değişmesi dar gelirli insanlarımızı zora sokuyor. Yaşanan enflasyon... Büyümeden de refah payı alarak asgari ücret bekliyoruz. Değerlendirmelerimiz geçerlidir. Çok ifade edilen çalışanların refah seviyesinin artacağı asgari ücret bulamadık. 415 kalem üzerinden TÜİK değerlendirme yapıyor. Ana kalemler 30 civarında gıda konut elektrik su eğitim kültür ele alındığında yüzde 50'den fazla arttığı görülüyor. Bu oranlara yakın oranların olması gelir dağılımı adaletsizliğini önleyecek rakama ulaşmaktı amacımız." ifadelerini kullandı.