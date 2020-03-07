Artık açık saçık sahnelerde oynamayacağım

Ünlü oyuncu iki çocuk annesi olduğunu ve artık beyazperdede açık sahnelerde oynamayacağını, çıplak görüntü vermeyeceğini söyledi.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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İngiliz oyuncu Keira Knightley, cüretkar sahnelere veda etti. 34 yaşındaki Knightley, iki çocuğu olduğunu belirterek bundan böyle açık sahnelerde oynamayacağını söyledi.
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Rol aldığı Karayip Korsanları filmiyle kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan sonra da iddialı yapımlarda kamera karşısına geçen Keira Knightley, daha gençken kamera karşısında çıplak kaldığında kendini rahat hissettiğini ama artık bu konudaki görüşünün değiştiğini söyledi.
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Knightley, iki çocuk dünyaya getirdikten sonra bedensel görüntüsünün değiştiğini bu yüzden film ekibinin önünde soyunmak istemediğini anlattı. The Financial Times'a konuşan Knightley "Göğüslerim sarktı" diye konuştu.
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James Righton ile evliliğinden, dört yaşında Eddie ve geçen yıl doğan Delilah adlı iki kızı bulunan Keira Knightley " Bedenimle gerçekten mutluyum. Harika bir şey yaptı. Fakat aynı zamanda orada öyle bütün film ekibinin önünde çıplak durmak istemiyorum" dedi.
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Keira Knightley, geçen yıl Alexander Skarsgard ile birlikte kamera karşısına geçtiği Aftermath filmindeki sevişme sahnelerinde dublör kullanmıştı.