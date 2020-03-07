Artık açık saçık sahnelerde oynamayacağım

James Righton ile evliliğinden, dört yaşında Eddie ve geçen yıl doğan Delilah adlı iki kızı bulunan Keira Knightley " Bedenimle gerçekten mutluyum. Harika bir şey yaptı. Fakat aynı zamanda orada öyle bütün film ekibinin önünde çıplak durmak istemiyorum" dedi.