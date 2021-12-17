Arka Sokaklar’da Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Rıza Baba kaç yaşında? Zafer Ergin hakkında bilgiler

ARKA SOKAKLAR’DA RIZA BABA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Rıza Baba’nın diziden ayrılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanında Rıza Baba ekibe, ‘Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Gerekli işlemleri de başlattım orda. Ama esas haber bu değil. Kaç yıldır emek verdiğimiz bu ekip görevini tamamlamıştır çocuklar.’ diyor. Hüsnü, ‘Neden baba, sana mı bir yanlışımızı gördün?’ yanıtını veriyor. Rıza Baba, ‘Evet, gördüm. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış.’ diyor.