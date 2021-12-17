Arka Sokaklar’da Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Rıza Baba kaç yaşında? Zafer Ergin hakkında bilgiler
Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu haline geldi. Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizide her hafta farklı bir macera yaşanıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Rıza Baba’nın açıklaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Arka Sokaklar’da Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Rıza Baba kaç yaşında?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Zafer Ergin’in hayat verdiği Rıza Baba, ‘Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Gerekli işlemleri de başlattım orda. Ama esas haber bu değil.’ diyor.
ARKA SOKAKLAR’DA RIZA BABA DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Rıza Baba’nın diziden ayrılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanında Rıza Baba ekibe, ‘Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Gerekli işlemleri de başlattım orda. Ama esas haber bu değil. Kaç yıldır emek verdiğimiz bu ekip görevini tamamlamıştır çocuklar.’ diyor. Hüsnü, ‘Neden baba, sana mı bir yanlışımızı gördün?’ yanıtını veriyor. Rıza Baba, ‘Evet, gördüm. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış.’ diyor.
ZAFER ERGİN KİMDİR?
30 Ağustos 1942 doğumlu olan Zafer Ergin, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunu. 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katılan Zafer Ergin, 1983 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan, İstanbul Devlet Tiyatrosu’na geçiş yapmıştır.
1988 yılına kadar İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak görev alan Zafer Ergin, 1998-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Ergin Devlet Tiyatrosu ile 60 dan fazla oyunda sahne aldı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev alan Zafer Ergin birçok radyo oyununda da görev üstlendi. 2006 yılından beri yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Emniyet Müdürü Rıza Aksu karakterine hayat vermektedir
1988 yılına kadar İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak görev alan Zafer Ergin, 1998-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Ergin Devlet Tiyatrosu ile 60 dan fazla oyunda sahne aldı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev alan Zafer Ergin birçok radyo oyununda da görev üstlendi. 2006 yılından beri yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Emniyet Müdürü Rıza Aksu karakterine hayat vermektedir