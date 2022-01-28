Arka Sokaklar dizisindeki Ezgi kimdir, kaç yaşında? Ela Yörüklü hakkında bilgiler

ELA YÖRÜKLÜ KİMDİR?

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim aldı. Bale ve tiyatro yapan, piyano çalan Ela Yörüklü, oyunculuk eğitimi de almıştır.



2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. olan Ela Yörüklü, “MissTourism World 2018” yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.



Ela Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ise Kalk Gidelim isimli dizide Melisa karakteri ile yaşadı.