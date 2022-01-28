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Arka Sokaklar dizisindeki Ezgi kimdir, kaç yaşında? Ela Yörüklü hakkında bilgiler

#Arka Sokaklar#Arka Sokaklar Ezgi#Ela Yörüklü

Arka Sokaklar dizisinde Ezgi karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde Noyan Ezgi’yi kaçırıyor. Ekip hep birlikte Noyan’ın peşine düşüyor. Peki, Arka Sokaklar dizisindeki Ezgi kimdir? İşte Ela Yörüklü hakkında bilgiler

1/2Arka Sokaklar dizisindeki Ezgi kimdir, kaç yaşında Ela Yörüklü hakkında bilgiler

Arka Sokaklar dizisinde Ezgi karakterine Ela Yörüklü hayat veriyor. Merak edilen oyunculardan biri olan Ela Yörüklü 2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. olmuştu.

2/2ELA YÖRÜKLÜ KİMDİR

ELA YÖRÜKLÜ KİMDİR?

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim aldı. Bale ve tiyatro yapan, piyano çalan Ela Yörüklü, oyunculuk eğitimi de almıştır.

2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. olan Ela Yörüklü, “MissTourism World 2018” yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

Ela Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ise Kalk Gidelim isimli dizide Melisa karakteri ile yaşadı.

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