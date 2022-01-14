Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli? Survivor All Star'da Babuş geri döndü... Babuş ne demek?

All Star sezonuna dahil olan Ardahan Uzkanbaş, adaya gitmeden önce takipçilerine "Evet artık sözün bittiği ve icraatın başladığı yerdeyiz sevgili Survıvor izleyiciler,.bugün geldiğim yere kolay gelmesem de hayalimin gerçekleşmesi için herkese sözüm olsun elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım yarım kalan hikayemi tamamlamaya geldim beni destekleyen arkamda duran ve o enerjiyi bana hissettiren sevenlerime çok teşekkür ederim dualarınız bize güç verecek her hikayenin bir sonu vardır inşallah benim hikayemin sonunda kupayı almak olur Allah’a emanet olun sizleri seviyorum babuşlar" sözleriyle seslenmişti.