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Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli? Survivor All Star'da Babuş geri döndü... Babuş ne demek?

#Ardahan Uzkanbaş#Survivor Babuş#Babuş Ne Demek

Survivor All Star'ın yarışmacılarından biri de Ardahan Uzkanbaş oldu. 2020 Survivor sezonunun iddialı isimlerinden oan Ardahan Uzkanbaş, "Babuş" kelimesiyle hafızalara kazınmıştı. Ardahan, sempatik tavırlarıyla da sevilen isimlerden biri haline gelmişti. Peki, Survivor Ardahan kimdir, nereli? Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında bilgiler…

1/4Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli Survivor All Starda Babuş geri döndü... Babuş ne demek

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da dünyaya geldi. Yurt dışı deneyimleri ardından Adana'da yaşamını sürdürmeye devam eden Sadık Ardahan Uzkanbaş, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldığı yıllarda askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

2/4Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli Survivor All Starda Babuş geri döndü... Babuş ne demek
3/4Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli Survivor All Starda Babuş geri döndü... Babuş ne demek

All Star sezonuna dahil olan Ardahan Uzkanbaş, adaya gitmeden önce takipçilerine "Evet artık sözün bittiği ve icraatın başladığı yerdeyiz sevgili Survıvor izleyiciler,.bugün geldiğim yere kolay gelmesem de hayalimin gerçekleşmesi için herkese sözüm olsun elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım yarım kalan hikayemi tamamlamaya geldim beni destekleyen arkamda duran ve o enerjiyi bana hissettiren sevenlerime çok teşekkür ederim dualarınız bize güç verecek her hikayenin bir sonu vardır inşallah benim hikayemin sonunda kupayı almak olur Allah’a emanet olun sizleri seviyorum babuşlar" sözleriyle seslenmişti.

4/4BABUŞ NE DEMEK

BABUŞ NE DEMEK?

Özellikle Adana-Hatay yöresinde kullanılan babuş, babam, kardeşim gibi anlamlarda kullanılır.

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