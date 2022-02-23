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Arda Kural kimdir, kaç yaşında, nereli? Arda Kural son hali ile şaşırttı!

#Arda Kural#Arda Kural Kimdir#Arda Kural Son Hali

Uzun bir süre ekranlara ara veren ve tedavi gören Arda Kural son hali ile şaşırtmıştı. 2. Sayfa programına konuk olan Arda Kural, hayranlarını sevindirdi ve izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Arda Kural kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Arda Kural hakkında merak edilenler...

1/3Arda Kural kimdir, kaç yaşında, nereli Arda Kural son hali ile şaşırttı

Bir süredir tedavi gören Arda Kural, ekranlardan uzak kalmayı tercih etmiş ve farklı bir hayat sürüyordu. Sağlık sorunları nedeniyle sık sık gündeme gelen Arda Kural bu kez takipçilerini sevindirdi. 2 ayda 14 kilo verip saç ektiren Arda Kural, ekranlara geri döndü. Peki, Arda Kural kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Arda Kural hakkında bilgiler...

2/3ARDA KURAL KİMDİR

ARDA KURAL KİMDİR?

12 Nisan 1980 yılında Yalova'da doğan Arda Kural, liseyi de Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999’da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV’de VJ’lik yaptı.

İlk olarak 1999’da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003’te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

3/3Arda Kural kimdir, kaç yaşında, nereli Arda Kural son hali ile şaşırttı

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.

Uzun bir süredir psikolojik sorunlarıyla gündeme gelen Arda Kural bu kez değişimi ile dikkat çekti. Arda Kural neredeyse mesleğe başladığı ilk görüntüsüne geri dönmeyi başardı.

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