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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19 Nisan 2021 - 17:46 | 

Antalya'da duyan oraya koşuyor! Kilosu 600 TL'den satılıyor

Antalya'da ailelere geçim kapısı olan kuzugöbeği mantarını toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tutuyor. Mantarlar kilosu 600 TL'den satılıyor.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını satarak gelir elde ediyor.

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Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, bazı ailelere geçim kapısı oldu.

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Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tuttu.

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Hacıoğlan Mahallesi'nde kuzugöbeği toplayan Suat Kocaer, doğadan topladıkları mantarın ilgi gördüğünü söyledi.

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Yörede "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu ifade eden Kocaer, "Sandal ağaçlarının altında, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde bulunuyor.

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Yerlerini bilmenler toplamaya çıkmasın, eli boş dönerler. Bu sene yağmur çok az yağdığı için kuzugöbeği mantarı az oldu ve fiyatı yükseldi.

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Tazesinin kilosu 600 liraya kadar satılıyor. Kurusu ise 1500-2000 lira civarında." diye konuştu.

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