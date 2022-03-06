‘Anne’ye hazırlık yapıyor

SEVDA Erginci, yeni tiyatro oyunu için imaj değiştirdi. Engin Hepileri ile birlikte “Anne” adlı oyunda rol almaya hazırlanan oyuncu, rolü için saçlarını kestirdi. Erginci, 17 Mart’ta perde açacak oyunda Hepileri’nin kızı rolünde seyirci karşısına çıkacak. Fransız yazar Florian Zeller’ın yazdığı “Anne”de Defne Kayalar ve Doğa Halis de rol alacak.
Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesi bulunan İsveçli senfonik metal grubu Therion, İstanbul’a geliyor. Grup üyeleri Christofer Johnsson, Thomas Vikström, Nalle “Grizzly” Påhlsson, Christian Vidal ve Johan Koleberg, “Leviathan II” turnesi kapsamında 6 Aralık’ta KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek.
YÖNETMEN Derviş Zaim’in yeni filmi “Flaşbellek”in vizyon tarihi belli oldu. Zaim’in senaryosuna da imza attığı, katıldığı festivallerden ödülle dönen yapım, 8 Nisan Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak. Filistinli ve Suriyeli oyuncular Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat’ın yanı sıra Suriye savaşında ailelerini kaybeden gençlerin de rol aldığı “Flaşbellek”, savaşta aldığı yara nedeniyle konuşmakta zorlanan Ahmet’in başından geçenlere odaklanıyor.
BELÇİKALI müzik grubu Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra üç şehirlik bir turne için yeniden Türkiye’ye geliyor. Indie pop müziğin fenomen grubu, Epifoni organizasyonuyla dinleyicilerle buluşacak. Ekip 26 Mayıs’ta İzmir Arena’da, 27 Mayıs’ta İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta ve 28 Mayıs’ta da Ankara ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de sahneye çıkacak. Son 3 yılda iki yeni albüm yayınlayan Oscar and the Wolf, Türkiye konserlerinde “You Are Mine”, “Breathing”, “On Fire”, “Runaway” gibi hit şarkılarını da seslendirecek.
Milyon Yapım tarafından ilk kez gerçekleştirilecek “Milyonfest Kapadokya” 04-05-06-07 Mayıs tarihlerinde yapılacak.Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen, Unesco Dünya Mirasları Listesi’ndeki Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik Alanı’nın da bulunduğu Kapadokya, binlerce müzikseveri ağırlayacak.Milyon Yapım organizasyonuyla Emin Koçak Hotel’in bahçesinde gerçekleşecek Milyonfest Kapadokya’da 4 gün boyunca sevilen sanatçılar sahne alacak.
2020 yılı başlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandeminin insanlar üzerinde yarattığı psikolojik baskılara vurgu yapan "Invisible | Görünmez" filmi Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen ve 105 ülkeden 1027 film başvurusunun yapıldığı "Health For All Film Festival"inin "Health Emergencies" kategorisinde finalist oldu.Prodüksiyonu Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilen filmde 2021 Mart ayında Beyrut'ta düzenlenen "Miss Europe" güzellik yarışmasında ülkemizi temsil eden ve Avrupa 3. güzeli seçilen manken Duygu Çakmak'ın rol aldı. Filmin çekimlerini Mutlu Taşpınar, montajı ise Suat Taylan tarafından gerçekleştirildi.
Komedyen Sefa Doğanay yeni Stand-up showu “Naftalin” ile sevenleriyle buluşuyor.Doğanay, Poll Production Polat Yağcı’nın yapımcılığında Türkiye ve Avrupa turnesinde seyircisine kahkaha dolu zamanlar yaşatmak için heyecanla gün sayıyor.Turnenin galası 11 Martta Trump Sahnede start alırken Mart ayında sırasıyla İzmir,Aydın,Antalya,Ankara,Gaziantep,Şanlıurfa,Batman,Siirt,Zonguldak (Ereğli),Karabük ve Bartın'da izleyicilerle buluşacak.Ünlü komedyen Sefa Doğanay ''Son yıllarda yaşadığımız bu zor günlerden geçerken gitmedim, görmedim ,güldürmedim demeyeceğim yer kalmayıncaya kadar yollardayım '' diyor.
Şarkıcı Özcan Akın uzun bir aradan sonra "Adana'ya kafam atar" adlı single çalışmasıyla sevenleriyle buluştu.2000'li yıllarda "Hayal gözlüm" adlı albümüyle çıkış yapan ve yine o yıllarda "Yaz Gardiyan" şarkısıyla mahkumların sesi olan Özcan Akın, uzun süren bir aradan sonra müzikseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söylüyor."Adana'ya kafam atar" adlı single müzik platformlarındaki yerini aldı.