‘Anne’ye hazırlık yapıyor

Türk Yapımı Kısa Film "Görünmez "Dünya Birinciliği Yolunda

2020 yılı başlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandeminin insanlar üzerinde yarattığı psikolojik baskılara vurgu yapan "Invisible | Görünmez" filmi Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen ve 105 ülkeden 1027 film başvurusunun yapıldığı "Health For All Film Festival"inin "Health Emergencies" kategorisinde finalist oldu.Prodüksiyonu Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilen filmde 2021 Mart ayında Beyrut'ta düzenlenen "Miss Europe" güzellik yarışmasında ülkemizi temsil eden ve Avrupa 3. güzeli seçilen manken Duygu Çakmak'ın rol aldı. Filmin çekimlerini Mutlu Taşpınar, montajı ise Suat Taylan tarafından gerçekleştirildi.