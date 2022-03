‘Anne’ye hazırlık yapıyor

3 yıl sonra 3 şehirde

BELÇİKALI müzik grubu Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra üç şehirlik bir turne için yeniden Türkiye’ye geliyor. Indie pop müziğin fenomen grubu, Epifoni organizasyonuyla dinleyicilerle buluşacak. Ekip 26 Mayıs’ta İzmir Arena’da, 27 Mayıs’ta İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta ve 28 Mayıs’ta da Ankara ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de sahneye çıkacak. Son 3 yılda iki yeni albüm yayınlayan Oscar and the Wolf, Türkiye konserlerinde “You Are Mine”, “Breathing”, “On Fire”, “Runaway” gibi hit şarkılarını da seslendirecek.