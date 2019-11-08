Ünlü isimden duygulandıran paylaşım: 19 yıldır her 8 Nisan çok zor annem!

Bugün bu güzel kadının doğum günü 8 Nisan. Annem... Çok özlüyorum. 19 yıldır 8 Nisanlar çok zor. Hele bugün ona ihtiyacım olduğunu daha da çok hissediyorum. Anne şefkati gibisi yok, kıymet bilin. Onlarla en zor günler bile daha kolay geçer. (Her sene seni ziyarete gelirdim annem bugün gelemiyorum. O kadar kötü bir gün)