Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin tarihi belli oldu... Annenin Sırrıdır Çocuk ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

#Annenin Sırrıdır Çocuk#Annenin Sırrıdır Çocuk Oyuncuları#Annenin Sırrıdır Çocuk Ne Zaman Başlayacak

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin tarihi belli oldu. Yayınlanan tanıtıma göre Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk bölümü nisan ayında başlayacak. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler? İşte yeni dizinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler…

1/3Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin tarihi belli oldu... Annenin Sırrıdır Çocuk ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin detayları belli oldu. Çarşamba akşamları ekrana gelecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk, 6 Nisan 2022 tarihinde ekranlara “merhaba” diyecek.

2/3Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin tarihi belli oldu... Annenin Sırrıdır Çocuk ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler

Annenin Sırrıdır Çocuk’un başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker paylaşıyor. Dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar oturuyor.

3/3Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin tarihi belli oldu... Annenin Sırrıdır Çocuk ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler

“Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.

İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde bir araya geldiği dizide Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler de rol alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Annenin Sırrıdır Çocuk#Annenin Sırrıdır Çocuk Oyuncuları#Annenin Sırrıdır Çocuk Ne Zaman Başlayacak