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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimler? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu

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TV8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, 6 Nisan Çarşamba akşamından bu yana ekran macerasını sürdürüyor. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları ve konusuna ilişkin detaylar 1. Bölümde netleşti. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimler? İşte Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ve kadrosuna ilişkin detaylar…

1/6Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimler Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu

Etkileyici hikayesi ve iddialı senaryosu ile ekranlara gelecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk’un başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker paylaşıyor. Dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar oturuyor.

2/6Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimler Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu

“Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek. İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde bir araya geldiği dizide Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler de rol alıyor.

3/6Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimler Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu
4/6Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimler Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu
5/6Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimler Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu
6/6Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimler Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu
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#Annenin Sırrıdır Çocuk#Annenin Sırrıdır Çocuk Oyuncuları#Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Konusu