Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı... Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

TV8’de ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan “Annenin Sırrıdır Çocuk”un tanıtımı yayınlandı. İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde bir araya geldiği dizide Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler rol alıyor.
Dizide üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayını canlandırdığı “Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.
İrem Helvacıoğlu - Defne
Engin Öztürk,
Selin Yeninci - Meryem
Olgun Toker,
Ahmet Varlı,
Sacide Taşaner,
Demet Gül,
Selim Erdoğan,
Birgül Ulusoy,
Mine Kılı