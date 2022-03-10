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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı... Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

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TV8’in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Makbule Kosif'in senaryosunu yazdığı, Müge Uğurlar'ın yönetmen koltuğunda oturacağı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin kadrosunda kimler var? İşte Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler…

1/3Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı... Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

TV8’de ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan “Annenin Sırrıdır Çocuk”un tanıtımı yayınlandı. İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde bir araya geldiği dizide Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler rol alıyor.

2/3Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı... Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

Dizide üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayını canlandırdığı “Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.

3/3KARAKTERLER

KARAKTERLER

İrem Helvacıoğlu - Defne
Engin Öztürk,
Selin Yeninci - Meryem
Olgun Toker,
Ahmet Varlı,
Sacide Taşaner,
Demet Gül,
Selim Erdoğan,
Birgül Ulusoy,
Mine Kılı

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#Annenin Sırrıdır Çocuk#Annenin Sırrıdır Çocuk Konusu#Annenin Sırrıdır Çocuk Oyuncuları