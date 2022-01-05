Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Annemizi Saklarken 5. Bölüm fragmanı
Annemizi Saklarken yeni bölüm için araştırmalar başladı. Star TV yayın akışında yer alan Annemizi Saklarken dizisi her hafta çarşamba akşamları yayınlanıyor. Dizinin son bölümünde Handan ve Dündar nikah masasına oturmuştu. Yeni bölümde Handan, herkesin ona düşman olduğu bir evde yapayalnız kaldı. Peki, Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
Annemizi Saklarken dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Star TV yayın akışında göre Annemizi Saklarken’in yeni bölümü saat 20:00’de başlayacak. Oyuncuları arasında Hande Doğandemir, Kutsi gibi isimlerin yer aldığı dizinin 5. Bölümü ekrana gelecek.
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ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Annemizi Saklarken dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Dizinin 5. Bölümü saat 20:00’de yayınlanacak.
ANNEMİZİ SAKLARKEN 5. BÖLÜM ÖZETİ
Handan’ın elinde evlilik cüzdanı var artık. Bu cüzdan Dündar’ı ilelebet ona bağlayacak, hayatını kurtaracak. Ama hangi bedeller uğruna? Derya, Handan’ın yeni kocasına onlardan bahsetmediğini öğrendiğinde imkansız bir ikilemin içinde kalır. Bora artık her şeyi bilen ve her an hayatlarını mahvedebilecek bir bombadan farksızdır. Derya, Bora’yla annesi arasında sıkışıp kalmıştır. Zengin koca uğruna evlatlarından bile kaçan bir kadına kim saygı duyar ki? “O kadın” diye hitap edilen Handan’ın Demir ailesi içinde huzur bulması mümkün mü? Dündar’ın çocukları, rahmetli annelerinin yatağında Handan’ı bulunca kıyamet kopar. Selin’in tepkisi hem kendisi hem çevresindekiler için tehlikeli boyutlara ulaşır. Benan, küçük Pelin’i bu evliliği yıkmak için acımasızca kullanmaya başlar. Handan, herkesin ona düşman olduğu bir evde yapayalnızdır artık. Ve hızla bir tuzağın içine doğru çekilmektedir.