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Televizyon
Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 11:41 | 

Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Annemizi Saklarken 6. bölüm fragmanı

Ekranların yeni dizisi Annemizi Saklarken oyuncuları ve konusu ile izleyiciden tam not aldı. Yeni yıl haftasında pek çok dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması, Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman sorusunu beraberinde getirdi. Normal şartlarda çarşamba günleri yayınlanan Annemizi Saklarken yeni bölüm bugün var mı? İşte Annemizi Saklarken 6. bölüm fragmanı...

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Çarşamba akşamları Star Tv ekranlarından yeni bölümleri yayınlanan Annemizi Saklarken bu hafta var mı, ne zaman merak konusu oldu. Annemizi Saklarken 6. bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Peki başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir'in yer aldığı Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte Annemizi Saklarken 6. bölüm fragmanı ve merak edilenler...
2ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İzleyicilerin merakla beklediği Annemizi Saklarken yeni bölüm bu akşam Star TV ekranlarında saat 20:00'da yayınlanıyor. Annemizi Saklarken 6. bölüm fragmanı da diziyle ilgili heyecan uyandırırken, Dündar ve Handan'ın hikayesi merak ediliyor.
3ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar’ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
4ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI

Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı Annemizi Saklarken dizisinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.
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ANNEMİZİ SAKLARKEN 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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