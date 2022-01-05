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GeriTelevizyon Annem filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Annem filminin konusu ve oyuncu kadrosu
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Televizyon
Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 09:25 | 

Annem filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Annem filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Sadakatsiz dizisinin yerine ekrana gelecek olan Annem filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. Vizyona girdiği dönemde çok konuşulan Annem, duygu yüklü senaryosuyla sinemaseverleri derinden etkilemişti. Peki, Annem filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Annem filminin konusu ve oyuncu kadrosu

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Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Özge Gürel ve Sercan Badur'un olduğu "Annem" filmi Kanal D izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.
2ANNEM FİLMİ KONUSU

ANNEM FİLMİ KONUSU

Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.
3ANNEM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

ANNEM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul'da başlayan ve Kırklareli'nde tamamlanan filme, ünlü sanatçı Candan Erçetin de müzikleriyle katkı sunmuştu.
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