Annem filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Annem filminin konusu ve oyuncu kadrosu

ANNEM FİLMİ KONUSU

Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.