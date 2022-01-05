Annem filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Annem filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisinin yerine ekrana gelecek olan Annem filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. Vizyona girdiği dönemde çok konuşulan Annem, duygu yüklü senaryosuyla sinemaseverleri derinden etkilemişti. Peki, Annem filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Annem filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Özge Gürel ve Sercan Badur'un olduğu "Annem" filmi Kanal D izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.
ANNEM FİLMİ KONUSU
Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.