Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
PERRAN KUTMAN
Anne kız 2017, son fotoğraflardan biri...
2
Abone Ol
TARKAN
Var mı boğazda yürüyüş gibisi. Her seferinde hayranlıkla baktığım canım İstanbul’um..