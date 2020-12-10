MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAnne-kız 2017, son fotoğraflardan biri...
GeriMagazin Anne-kız 2017, son fotoğraflardan biri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 16:43 | 

Anne-kız 2017, son fotoğraflardan biri...

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1PERRAN KUTMAN
Abone Olgoogle-news

PERRAN KUTMAN

Anne kız 2017, son fotoğraflardan biri...

2TARKAN
Abone Olgoogle-news

TARKAN

Var mı boğazda yürüyüş gibisi. Her seferinde hayranlıkla baktığım canım İstanbul’um..

3SİNEM KOBAL
Abone Olgoogle-news

SİNEM KOBAL

Tam bir #tbt dadı

4PINAR ALTUĞ
Abone Olgoogle-news

PINAR ALTUĞ

Yıl 2000

5AÇELYA AKKOYUN
Abone Olgoogle-news

AÇELYA AKKOYUN

Yaş 20

6AYŞE KÖKÇÜ
Abone Olgoogle-news

AYŞE KÖKÇÜ

Lüküs Hayat kulis

7DENİZ PULAŞ
Abone Olgoogle-news

DENİZ PULAŞ

Tbt mi dediniz?

8KADİR DOĞULU
Abone Olgoogle-news

KADİR DOĞULU

Sette dinlenirken.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi