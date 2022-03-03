Ankaralı Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? Ankaralı Coşkun hakkında bilgiler

ANKARALI COŞKUN KİMDİR?

Ankaralı Coşkun, Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası olan Bayram Aracı'nın torunudur. Ankaralı Coşkun 4 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 5 yaşında iken eline aldığı bağlama ile "Zühtü" türküsünü çalmaya başlayan Ankaralı Coşkun, henüz 8 yaşındayken babasıyla birlikte düğünlerde saz çalıp türküler okumaya başladı.



Babası Ali Direk, hem çok iyi bir bağlama virtüözü, hem de birçok sanatçının okuduğu eserlerin sahibi. Ankaralı Coşkun 1996 yılında ilk albümü "Vay Seni Vay Vay" ile müzik severlerin karşısına çıktı. 2001 yılında çıkan Best Of Sincan 2 albümünde okuduğu "Çilli Horozum" türküsüyle çıkış yaptı. Ustam dediği birçok sanatçının yer aldığı bu albümde Ankaralı Coşkun okuduğu eserle hem albümün çok satmasına katkıda bulunda hem de çok daha büyük kitlelere ulaştı.



2003 yılında "Yapmazdım – Pire" adlı 3. albümünü, 2005 yılında "Yalan mı – Ağır Abi" adını verdiği 4. albümünü, 2007 yılında "Karaçalı" adlı 5. albümünü, 2009 yılında "Bana ne" adını verdiği 6. albümünü çıkaran Ankaralı Coşkun kendisini tüm Türkiye'ye hatta Türkiye'yi aşarak tüm dünyaya tanıttığı 7. albümü olan "Ankara'nın Bağları" nı 2011 yılında çıkardı. Ankara'nın Bağları türküsü 2013 ve 2014 yılında en çok aranan ilk 10 eseri arasında yer aldı. Bu türkü "birçok dizide dizi müziği olarak kullanıldı.