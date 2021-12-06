Altın Kelebek Ödüllerini kimler aldı? İşte Pantene Altın Kelebek 2021 kazananları

EN İYİ KLİP : BURAY (DELİ KIZ) – YÖNETMEN ÇAĞATAY KUBİLAY GÜRARAS



AZERBAYCAN’IN PARLAYAN YILDIZI : NAHİDE BABAŞHLI



EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (KANAL D)



EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : GÜNAY KARACAOĞLU (GENÇLİĞİM EYVAH - ATV)



EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU : CENGİZ BOZKURT (GENÇLİĞİM EYVAH - ATV)



YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ : SANATÇI İBRAHİM TATLISES’İN OLDU



EN İYİ KADIN ŞARKICI : HADİSE



EN İYİ ERKEK ŞARKICI : EDİS



YILIN ŞARKISI : MARTILAR (EDİS - EMRAH KARAKUYU)