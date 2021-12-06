Altın Kelebek Ödüllerini kimler aldı? İşte Pantene Altın Kelebek 2021 kazananları
Altın Kelebek Ödülleri 5 Aralık Pazar günü gerçekleşen törenle sahiplerine ulaştı. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği Altın Kelebek Ödülleri gecesini oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Gecede Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen, gecenin en dikkat çeken isimlerindendi. Derin göğüs dekolteli bir kıyafet seçen Sezen, kırmızı halıya damga vurdu. Peki, Altın Kelebek Ödüllerini kimler aldı? İşte Pantene Altın Kelebek 2021 kazananları...
Hürriyet ve Pantene işbirliğiyle düzenlenen, yılın en prestijli ödül organizasyonu 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'ın sunuculuğu ile 5 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenenen gecede Altın Kelebek Ödülleri'nin kazananlarına ödülleri teslim edildi. Törende 'Martılar' şarkısını seslendiren Edis, sahne şovu ile nefes keserken, en iyi kadın sunucu ödülünü alan Müge Anlı gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI (ATV)
EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI (TV 8)
BU YILIN PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR’I CEMRE BAYSEL, AHSEN EROĞLU VE MELİS SEZEN OLDU. Yıldızlar ödülü oyuncu Demet Özdemir’in elinden aldı
EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI (TV 8)
BU YILIN PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR’I CEMRE BAYSEL, AHSEN EROĞLU VE MELİS SEZEN OLDU. Yıldızlar ödülü oyuncu Demet Özdemir’in elinden aldı
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ : SEN ÇAL KAPIMI (FOX TV)
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ : HANDE ERÇEL - KEREM BURSİN (SEN ÇAL KAPIMI FOX TV)
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU : NAZLI ÇELİK (STAR TV)
EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : DENİZ BAYRAMOĞLU (KANAL D)
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ : HANDE ERÇEL - KEREM BURSİN (SEN ÇAL KAPIMI FOX TV)
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU : NAZLI ÇELİK (STAR TV)
EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : DENİZ BAYRAMOĞLU (KANAL D)
EN İYİ HABER PROGRAMI : 5N1K CÜNEYT ÖZDEMİR (CNN TÜRK)
EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ : ALP YENİER (MASUMLAR APARTMANI TRT1)
EN İYİ SENARYO : BERKUN OYA (BİR BAŞKADIR - NETFLİX)
EN İYİ YÖNETMEN : ÇAĞRI VİLA LOSTUVALI – ÇİĞDEM BOZALİ (MASUMLAR APARTMANI TRT1)
EN İYİ KADIN INFLUENCER : RACHEL ARAZ KİRESEPİ
EN İYİ ERKEK INFLUENCER : CEMAL CAN
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN : KURTULUŞ KUŞ&BURAK BULUT – ZEHRA
EN İYİ DJ : BURAK YETER
EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ : ALP YENİER (MASUMLAR APARTMANI TRT1)
EN İYİ SENARYO : BERKUN OYA (BİR BAŞKADIR - NETFLİX)
EN İYİ YÖNETMEN : ÇAĞRI VİLA LOSTUVALI – ÇİĞDEM BOZALİ (MASUMLAR APARTMANI TRT1)
EN İYİ KADIN INFLUENCER : RACHEL ARAZ KİRESEPİ
EN İYİ ERKEK INFLUENCER : CEMAL CAN
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN : KURTULUŞ KUŞ&BURAK BULUT – ZEHRA
EN İYİ DJ : BURAK YETER
EN İYİ KLİP : BURAY (DELİ KIZ) – YÖNETMEN ÇAĞATAY KUBİLAY GÜRARAS
AZERBAYCAN’IN PARLAYAN YILDIZI : NAHİDE BABAŞHLI
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (KANAL D)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : GÜNAY KARACAOĞLU (GENÇLİĞİM EYVAH - ATV)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU : CENGİZ BOZKURT (GENÇLİĞİM EYVAH - ATV)
YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ : SANATÇI İBRAHİM TATLISES’İN OLDU
EN İYİ KADIN ŞARKICI : HADİSE
EN İYİ ERKEK ŞARKICI : EDİS
YILIN ŞARKISI : MARTILAR (EDİS - EMRAH KARAKUYU)
AZERBAYCAN’IN PARLAYAN YILDIZI : NAHİDE BABAŞHLI
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (KANAL D)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : GÜNAY KARACAOĞLU (GENÇLİĞİM EYVAH - ATV)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU : CENGİZ BOZKURT (GENÇLİĞİM EYVAH - ATV)
YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ : SANATÇI İBRAHİM TATLISES’İN OLDU
EN İYİ KADIN ŞARKICI : HADİSE
EN İYİ ERKEK ŞARKICI : EDİS
YILIN ŞARKISI : MARTILAR (EDİS - EMRAH KARAKUYU)