Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? İşte tarihi dizinin detayları
Pazartesi günlerinin yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, 8 Kasım 2021 tarihinde ekran macerasına başladı. Tarihi dizi gerek oyuncu kadrosu gerekse çekim yerleriyle sosyal medyaya da konu oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? İşte tarihi dizinin detayları...
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Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi ekran macerasına başladı. Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizi, her pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
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Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları
Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik yer alıyor.
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi İstanbul'un çeşitli stüdyolarda çekiliyor. Sultan Alparslan'ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir aynısı olarak hazırlandı.