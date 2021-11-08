Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimdir, konusu ne? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi karakterleri ve oyuncu kadrosu.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları arasında yer alan Fahriye Evcen Akça Hatun’a, Barış Arduç ise Alparslan’a hayat verecek. Dizide, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu Fetih süreci anlatılacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek. Dizi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alacak.