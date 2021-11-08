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Televizyon
Haber Giriş: 08 Kasım 2021 - 20:42 | 

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimdir, konusu ne? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi karakterleri ve oyuncu kadrosu.

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları ve konusu dizinin ilk bölümü ile beraber izleyenlerin dikkatini çekti. TRT1 ekranlarında 8 Kasım Pazartesi akşamı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yayın hayatına başladı. Dizide Alparslan karakterine Barış Arduç hayat verirken, uzun süre sonra ekranlara dönen Fahriye Evcen de Akça Hatun'u canlandıracak. Akça Hatun, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşamış biri. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimdir, konusu ne? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi karakterleri ve oyuncuları

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları arasında yer alan Fahriye Evcen Akça Hatun’a, Barış Arduç ise Alparslan’a hayat verecek. Dizide, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu Fetih süreci anlatılacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek. Dizi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alacak.

2ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU

Dizi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alacak. Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

3ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCULARI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturduğu “Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda ise usta oyuncular Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan, Onur Ayçelik rol alıyor.

Alparslan - Barış Arduç

4

Akça Hatun – Fahriye Evcen

5

Tuğrul Bozan – Yurdaer Okur

6

Nizamülmülk - Mehmet Özgür

7

Tuğrul Bey – Barış Bağcı

8

Çağrı Bey – Erdinç Gülener

9

Evdokya – Gizem Karaca

10

Romen Diyojen – Sarp Levendoğlu

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