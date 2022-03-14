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Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Faik Öztürk kimdir, nereli?

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Faik Öztürk, TRT1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olarak katıldı. 14 Mart tarihli bölüme konuk olan Faik Öztürk’ün hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı olan Faik Öztürk sempatik tavırlarıyla tanınıyor. Peki, Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Faik Öztürk kimdir, nereli?

1/3Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Faik Öztürk kimdir, nereli

Faik Öztürk,, 13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ’ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, liseyi yarım bıraktıktan sonra Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

2/3Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Faik Öztürk kimdir, nereli

Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Faik Öztürk kimdir, nereliFaik Öztürk, “Gönül Türküleri” adlı bir de albüm çıkardı. Öztürk, bu albümden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı.

3/3Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Faik Öztürk kimdir, nereli

Yaptığı bu işlerin yanında Ankara'da bazı işletmelerin sahibidir. Bunların yanı sıra, Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası’nda 3 dönemdir meclis üyeliği yapmıştır.Faik Öztürk, 1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile beraber yaşamaktadır.

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