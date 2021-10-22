Ali öldü mü? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında vurulan kişi kim? İşte Arka Sokaklar yeni bölümün kısa bir özeti

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanına bazuka ile vurulan kişinin görüntüleri damga vurdu. O anlara şahit olan Hüsnü büyük bir şok yaşarken, Rıza babanın evine ulaşan haber Pınar'ı gözyaşlarına boğdu. Sosyal medyada da çok konuşulan fragman ardından "O kişi Ali mi, Ali öldü mü?" sorularına yanıt arıyor.