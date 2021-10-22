Ali öldü mü? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında vurulan kişi kim? İşte Arka Sokaklar yeni bölümün kısa bir özeti
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ardından Alp Korkmaz'ın canlandırdığı Ali karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Patlayan bomba ardından Rıza Babanın evine ulaşan acı haber Pınar'ı gözyaşlarına boğdu. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında vurulan kişi kim? Ali öldü mü? İşte Arka Sokaklar yeni bölümüne dair ilk ipuçları...
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanına bazuka ile vurulan kişinin görüntüleri damga vurdu. O anlara şahit olan Hüsnü büyük bir şok yaşarken, Rıza babanın evine ulaşan haber Pınar'ı gözyaşlarına boğdu. Sosyal medyada da çok konuşulan fragman ardından "O kişi Ali mi, Ali öldü mü?" sorularına yanıt arıyor.
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