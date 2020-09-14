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Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 12:42 | 

Aleyna Çakır olayında son dakika... Aleyna Çakır’ın yardım çığlıklarının olduğu ses kaydı Müge Anlı’da ortaya çıktı

Ölümü şüpheli bulunan Aleyna Çakır’ın ses kayıtları ortaya çıktı. Genç kızın eski komşusu Aleyna’nın şiddet gördüğü sıradaki ses kaydını Müge Anlı’da dinletti. Kızlarının yardım çığlıklarını duyan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Adalet Bakanlığına seslenen Müge Anlı, Aleyna Çakır’ın ses kaydının dosyaya eklenmesini talep etti.

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3 Haziran'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ailesi, otopsi raporunun çıkmasının ardından ATV'de yayımlanan Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Aleyna Çakır’ın tırnaklarında erkek DNA’sına ait kalıntıların bulunması genç kızın öldürülmüş olabileceği iddialarını güçlendirmişti. Aleyna Çakır olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aleyna Çakır'ın eski komşusu, kavga sırasında çektiği ses kaydını canlı yayında dinletti.

2ALEYNA ÇAKIR OLAYININ DETAYLARI
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ALEYNA ÇAKIR OLAYININ DETAYLARI

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in ölümü ile ilgili dosyayı programına taşıdı.Programa katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.

Müge Anlı'nın programına katılan aile, 8 Eylül Salı günü, Esen'ın 30 Haziran'da Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunun sonuçlarını duyurdu. İki aydan uzun süre sonra ortaya çıkan rapora göre, intihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı. Vajinal sürüntü örneğinde de en az birisi erkek genotipe sahip, birden fazla şahsa ait olabilecek karışım DNA profili tespit edildiği belirtildi.

3GÖRGÜ TANIKLARININ ÜMİT CAN UYGUN İLE İLGİLİ İFADELERİ
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GÖRGÜ TANIKLARININ ÜMİT CAN UYGUN İLE İLGİLİ İFADELERİ

İsmini vermek isteyen bir seyirci yayına başlanarak olayla ilgili tanık olduklarını aktardı. Gece 23.000 civarı sokakta bir araba durduğunu aracın içinden Aleyna ve sevgilisinin indiğini Aleyna’nın ve sevgilisinin alkollü olduğu ve bağrıştıklarını gördüğünü bunun ölmeden bir gece önce olduğunu söyledi. Sevgilisinin Aleyna’nın ağzını kapatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Ardından canlı yayına Aleyna’nın yakın arkadaşı bağlandı. Beraber çalıştıklarını Aleyna’nın sevgilisi Ümit Can’ı çok iyi tanıdığını daha önce de birçok kez darp ettiğini ve bunu herkesin bildiğini söyledi. Ümit Can tarafından tehdit edilen Aleyna’nın defalarca yardım istediğini belirtti.

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Yayına bağlanan eski komşu ise Aleyna’nın evinden çok sesler geldiğini genç kızın çok dayak yediğini gördüğünü ve Ümit Can’ın kendisini de öldürmekle suçladığını hatta telefonla kendisini de tehdit ettiğini, Aleyna ile görüşmesini yasakladığını ve bir daha telefonlarını bile engellediğini ifade etti.

5Müge Anlı canlı yayında kendisine gelen tehditi açıkladı
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Müge Anlı canlı yayında kendisine gelen tehditi açıkladı

Müge Anlı canlı yayında kendisinin ve ekibinin Ümit Can Uygun tarafından tehdit edildiğini açıkladı.Müge Anlı kendisine yönelen tehdidi ‘’Programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun, programa nasıl silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar.’’ cümleleriyle açıkladı. Müge Anlı kendisini tehdit eden Ümit Can Uygun’a ‘’Yanıl da gel, buyur gel. Gelsene, kadın parası yiyip tehdit edine kimse pabuç bırakmaz.’’ karşılığını verdi.

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