'Aleyna Çakır nasıl öldü?' Son dakika gelişmeleri... Aleyna Çakır olayında Ümit Can Uygun'un annesi dağlık alanda ölü bulundu

GÖRGÜ TANIKLARININ ÜMİT CAN UYGUN İLE İLGİLİ İFADELERİ İsmini vermek isteyen bir seyirci yayına başlanarak olayla ilgili tanık olduklarını aktardı. Gece 23.000 civarı sokakta bir araba durduğunu aracın içinden Aleyna ve sevgilisinin indiğini Aleyna’nın ve sevgilisinin alkollü olduğu ve bağrıştıklarını gördüğünü bunun ölmeden bir gece önce olduğunu söyledi. Sevgilisinin Aleyna’nın ağzını kapatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.



Ardından canlı yayına Aleyna’nın yakın arkadaşı bağlandı. Beraber çalıştıklarını Aleyna’nın sevgilisi Ümit Can’ı çok iyi tanıdığını daha önce de birçok kez darp ettiğini ve bunu herkesin bildiğini söyledi. Ümit Can tarafından tehdit edilen Aleyna’nın defalarca yardım istediğini belirtti.