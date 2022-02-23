Alerjik rinit nedir? İşte alerjik rinit hakkında bilgiler

Alerjik rinit, halk arasında saman nezlesi olarak da biliniyor. Hapşırma, geniz akıntısı ve boğazda kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik rinit günlük yaşamı da olumsuz etkileyebiliyor. İşte, alerjik rinit hakkında bilgiler...
Hapşırma
Burun akıntısı
Tıkalı bir burun
Kaşıntılı bir burun
Öksürme
Boğaz ağrısı veya cızırtılı boğaz
Kaşınan gözler
Sulu gözler
Gözlerin altındaki koyu halkalar
Sık baş ağrısı
Aşırı kuru, kaşıntılı, kabarabilen ve ağlayabilen cilt gibi egzama tipi semptomlar
Kurdeşen
Aşırı yorgunluk
Genellikle bir alerjenle temas ettikten hemen sonra bu semptomlardan bir veya daha fazlasını hissedersiniz. Tekrarlayan baş ağrıları ve yorgunluk gibi bazı semptomlar ancak alerjenlere uzun süre maruz kaldıktan sonra ortaya çıkabilir. Ateş, saman nezlesi belirtisi değildir.
Belirtileriniz birkaç haftadan uzun sürerse ve düzelmiyor gibi görünüyorsa mutlaka doktorunuza danışın.
Yılın belirli zamanlarında polen özellikle sorunlu olabilir. Ağaç ve çiçek polenleri ilkbaharda daha sık görülür. Otlar ve yabani otlar yaz ve sonbaharda daha fazla polen üretir. Bu da alerjilerin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca kedi tükürüğü, hayvan tüyleri, toz da alerjik rinite neden olabilir.
TÜRLERİ NELER?
İki tip alerjik rinit mevsimsel ve kalıcıdır . Mevsimsel alerjiler genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsiminde ortaya çıkar ve tipik olarak polen gibi dış mekan alerjenlerine tepki olarak ortaya çıkar. Kalıcı alerjiler, toz ve evcil hayvan tüyü gibi iç mekan maddelerine yanıt olarak yıl boyunca veya yılın herhangi bir zamanında ortaya çıkabilir.