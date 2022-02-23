Alerjik rinit nedir? İşte alerjik rinit hakkında bilgiler

NEDEN OLUR?

Yılın belirli zamanlarında polen özellikle sorunlu olabilir. Ağaç ve çiçek polenleri ilkbaharda daha sık görülür. Otlar ve yabani otlar yaz ve sonbaharda daha fazla polen üretir. Bu da alerjilerin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca kedi tükürüğü, hayvan tüyleri, toz da alerjik rinite neden olabilir.



TÜRLERİ NELER?



İki tip alerjik rinit mevsimsel ve kalıcıdır . Mevsimsel alerjiler genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsiminde ortaya çıkar ve tipik olarak polen gibi dış mekan alerjenlerine tepki olarak ortaya çıkar. Kalıcı alerjiler, toz ve evcil hayvan tüyü gibi iç mekan maddelerine yanıt olarak yıl boyunca veya yılın herhangi bir zamanında ortaya çıkabilir.



