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Alerjik rinit nedir? İşte alerjik rinit hakkında bilgiler

#Alerjik Rinit#Alerjik Rinit Nedir

Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte alerjik rahatsızlıklarla ilgili şikayetler de gözle görülür şekilde artıyor. Özellikler alerjik yatkınlığı olanlarda görülen alerjik rinit, gözlerde sulanma, burun akıntısı ve boğazda kaşıntı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Peki, alerjik rinit nedir?

1/3Alerjik rinit nedir İşte alerjik rinit hakkında bilgiler

Alerjik rinit, halk arasında saman nezlesi olarak da biliniyor. Hapşırma, geniz akıntısı ve boğazda kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik rinit günlük yaşamı da olumsuz etkileyebiliyor. İşte, alerjik rinit hakkında bilgiler...

2/3BELİRTİLERİ NELER

BELİRTİLERİ NELER?

Hapşırma

Burun akıntısı

Tıkalı bir burun

Kaşıntılı bir burun

Öksürme

Boğaz ağrısı veya cızırtılı boğaz

Kaşınan gözler

Sulu gözler

Gözlerin altındaki koyu halkalar

Sık baş ağrısı

Aşırı kuru, kaşıntılı, kabarabilen ve ağlayabilen cilt gibi egzama tipi semptomlar

Kurdeşen

Aşırı yorgunluk

Genellikle bir alerjenle temas ettikten hemen sonra bu semptomlardan bir veya daha fazlasını hissedersiniz. Tekrarlayan baş ağrıları ve yorgunluk gibi bazı semptomlar ancak alerjenlere uzun süre maruz kaldıktan sonra ortaya çıkabilir. Ateş, saman nezlesi belirtisi değildir.

Belirtileriniz birkaç haftadan uzun sürerse ve düzelmiyor gibi görünüyorsa mutlaka doktorunuza danışın.

3/3NEDEN OLUR

NEDEN OLUR?

Yılın belirli zamanlarında polen özellikle sorunlu olabilir. Ağaç ve çiçek polenleri ilkbaharda daha sık görülür. Otlar ve yabani otlar yaz ve sonbaharda daha fazla polen üretir. Bu da alerjilerin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca kedi tükürüğü, hayvan tüyleri, toz da alerjik rinite neden olabilir.

TÜRLERİ NELER?

İki tip alerjik rinit mevsimsel ve kalıcıdır . Mevsimsel alerjiler genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsiminde ortaya çıkar ve tipik olarak polen gibi dış mekan alerjenlerine tepki olarak ortaya çıkar. Kalıcı alerjiler, toz ve evcil hayvan tüyü gibi iç mekan maddelerine yanıt olarak yıl boyunca veya yılın herhangi bir zamanında ortaya çıkabilir.

 

 

 

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