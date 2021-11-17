Akut tonsillit nedir, belirtileri neler? Michy Batshuayi'nin hastalığı akut tonsilit hakkında bilgiler
Beşiktaş Kulübü, tedavisi İngiltere'de süren Michy Batshuayi'nin akut tonsillit nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı. Yapılan açıklamada "Michy Batshuayi’ye ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde “Akut Tonsillit” tanısı konmuştur." denildi. Peki, Akut Tonsillit nedir? Michy Batshuayi'nin hastalığı akut tonsilit hakkında bilgiler
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Akut tonsillit çoğunlukla kendi kendini sınırlayan ve 7-8 gün içinde kendiliğinden düzelebilen bir hastalıktır. Sık akut tonsillit geçirilmesi (yılda en az 4-5 defa akut tonsillit atağı), enfeksiyonun kronikleşip bademciklerde kalıcı hale gelmesi, bademciklerin çok büyüyerek Yemek yemeyi zorlaştırıp solunum yolunu tıkayıcı hale gelmesi, bademcik çevresi apse gelişmesi durumlarında hastaların KBB uzmanınca değerlendirilip bademciklerinin ameliyatla çıkarılması (tonsillektomi) gerekmektedir.
AKUT TONSİLLİT NEDİR?
Bademcikler (tonsil) dilin arka kısmında boğazın her iki yanında bulunan, vücuda giren zararlı mikropları yakalayarak, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan hücreleri üreten organlardır. Bu hücreler ya direk kendileri mikropları öldürmekte ya da mikropların öldürülmesini sağlayan bazı maddeleri üretmektedirler. Vücuda giren bazı mikroplar, tonsillerin bu etkisine rağmen yok edilemez ve tonsillerde çoğalarak tonsillerin iltihaplanmasına neden olurlar. Tonsillerde şişme (büyümeye), kızarmaya, bazen tonsiller üzerinde iltihap birikmesine neden olurlar. Bu duruma Bademcik Şişmesi (tonsilit) adı verilir.
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Vücuda giren bazı mikroplar, tonsillerin bu etkisine rağmen yok edilemez ve tonsillerde çoğalarak tonsillerin iltihaplanmasına neden olurlar. Tonsillerde büyümeye, kızarmaya, bazen tonsiller üzerinde iltihap birikmesine neden olurlar. Bu duruma bademcik iltihabı (tonsilit) adı verilir. Bademcik iltihabı çocuklarda en sık görülen hastalıklardandır, en sık 5-15 yaşlarında ve kış-ilkbahar döneminde görülür. Akut tonsillite neden olan mikroplar, tükürük, burun ve boğaz sıvıları gibi vücut sıvılarıyla, yakın temasla, solunum yolundan hava yoluyla çıkan damlacıklar yoluyla insandan insana bulaşabilmektedir.
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Akut tonsillit belirtileri
Akut tonsillit iltihabında aşağıdaki belirtilerin hepsi veya birkaçı bulunabilir;
Ateş (39-40 dereceyi bulabilir), üşüme, titreme Bademcikler şiş, kırmızı olması, Kulak ağrısı Boğaz ağrısı Yutkunmada zorlanma, ağrı veya rahatsızlık hissi, Halsizlik, kırgınlık, vücutta yaygın ağrı, eklem ağrıları Boyundaki lenf bezlerinde şişme, hassasiyet, ağrı Baş ağrısı İştahsızlık Kötü ağız kokusu Ses değişiklikleri