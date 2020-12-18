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Televizyon
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 11:38 | 

Akrep dizisinin konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte Akrep dizisinin oyuncuları ve konusu

11 Aralık Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ diyen Akrep dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Akrep dizisinin başrollerinde deneyimli isimlerin yanı sıra genç yetenekler de yer alıyor. ‘Akrep’in oyuncu kadrosu, usta ve yetenekli isimleri buluşturmasıyla olduğu kadar yıldız adayı genç oyuncularıyla da çok konuşuluyor. Peki, Akrep dizisinin konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte Akrep dizisinin oyuncuları ve konusu…

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Oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’i bulunduran ‘Akrep’in yapımcılığını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. ‘Akrep’in senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta oturuyor. Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.

2AKREP KONUSU
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AKREP KONUSU

Perihan Emgen; kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır!

3AKREP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR
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AKREP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Akrep dizisinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan film platolarında gerçekleştiriliyor. Dizinin bazı sahneleri ise Büyükçekmece gölünün yanı sıra Kocaeli Darıca'daki dizi platolarında çekiliyor.

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