Akrep dizisinin konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte Akrep dizisinin oyuncuları ve konusu

AKREP KONUSU Perihan Emgen; kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır!