Akrep dizisi oyuncuları kimler? İşte Akrep dizisi oyuncuları ve konusu
Akrep dizisi ekran macerasına başladı. Ekran dünyasının deneyimli isimlerinin yer aldığı Akrep, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini anlatıyor. Zengin kadrosu ile dikkat çeken dizinin başrolleri arasında yer alan genç oyuncu Yusuf Çim, ‘Akrep’te iki kadının kıyasıya iktidar mücadelesinin tam ortasında yer alan ‘Aras’ karakterini canlandıracak. Peki, Akrep dizisi oyuncuları kimler? İşte Akrep dizisi oyuncuları ve konusu
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‘Akrep’, ilk bölümüyle 11 Aralık Cuma günü ekranlara “merhaba” dedi. Geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini anlatan dizinin, bölüm sonunda yayınlanan yeni bölüm tanıtımı da büyük merak uyandırdı.
Yapımını, 1441 Production adına İrfan Şahin’in yaptığı dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.
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‘Akrep’in oyuncu kadrosu, usta ve yetenekli isimleri buluşturmasıyla olduğu kadar yıldız adayı genç oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekti. Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz, Demet Gül, ‘Akrep’in dikkat çeken isimleri.
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AKREP DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur!
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Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan’ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan’ın sahip olduklarının peşindedir! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda’yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem’in de Ferda’nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)’nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir!Emgen Ailesi’nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda’nın savaşının ortasında kalacaktır.
Bu savaş, Ferda’nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras’ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.