Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal’i…
Akın Akınözü merak edilen isimler arasında bulunuyor. Kaderimin Oyunu dizisi bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizide Cemal karakterine Akın Akınözü hayat veriyor. Peki, Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal karakterine Akın Akınözü hayat veriyor. Sevilen isim en son Hercai dizisinde Miran karakterini canlandırmıştı. İşte 1 Ocak 1990 doğumlu Akın Akınözü hakkında bilgiler
AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?
Akın Akınözü, 1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim gördü. Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol aldı. Ünlü isim en son Hercai dizisinde Miran karakterine hayat verdi.