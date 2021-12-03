Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal’i…

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim gördü. Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol aldı. Ünlü isim en son Hercai dizisinde Miran karakterine hayat verdi.