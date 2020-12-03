Aile komedisi özleyenler ekran başına...“İyi Aile Babası” bu akşam başlıyor

Örnek baba ◊ Seyirci “İyi Aile Babası”nda neler bulacak? - Tek bir jenerasyona değil, birçok jenerasyonun sıkıntılarına dokunacak. Çocuklarını büyütme derdinde olan, bir yandan da çok dominant bir kayınvalide ile karşı karşıya kalan bir çift var ana eksende. Dizide sıcak, samimi dille anlatılan bir aile hikayesi var. ◊ Sizin canlandırdığınız Mehmet Ali nasıl bir karakter? - Mahallede kendi kliniği olan bir doktor. Çok yardımsever. Karısını çok seviyor, çocuklarına düşkün. Bir de ona çok düşkün bir annesi var. Annesini üzmemek için bazen ayarlaması gereken ince çizgilerin sınırlarını kaçırıyor. Mehmet Ali, özür dilemesini, gönül almasını bilen birçok babaya, erkeğe pek çok konuda örnek olabilecek bir karakter.
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Şebnem Bozoklu
◊ İzleyenler bu dizide ne bulacak? - Seyirci, temeli sevgiye dayanan mutlu bir aile bulacak. Bu ailenin günlük, tanıdık maceralarını, problemlerini izlerken hem kendinizden çok şey görecek hem de çok şaşıracaksınız. ◊ Siz Aslı rolündesiniz. Nasıl biri Aslı? - “Çocuk da yaparım, kariyer de” diyen, modern Kadıköylü, işinde gücünde bir kadın. Kocası Mehmet Ali’nin ailesi Adanalı. Kayınvalidesi hep Adanalı bir gelin istemiş. O yüzden Aslı’ya biraz tepkili. Aslı’nın kocasıyla tatlı ilişkisi, onu bu duruma rağmen ayakta tutuyor. Bu çift hayattan gol yedikleri zaman da Arife’den (Melek Baykal) baskı yedikleri zaman da hep aşklarını koruyorlar.
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Salih Kalyon
Sıcak ve sevimli komedi ◊ “İyi Aile Babası” nasıl bir dizi? - Bir adamın hem iyi bir evlat, hem iyi bir eş hem de iyi bir baba olma çabası temelinde kurgulanmış, aile içi ilişkileri üzerine bir komedi dizisi. İzleyicinin kendi aile yapılarından, hayattaki rollerinden kesitler bulacaklarını tahmin ediyorum. ◊ Sizin bu diziye “evet” demenizi sağlayan ne oldu? - Şu korona günlerinde sağlam bir komedi dizisinde oynama fikri bana iyi geldi. Fakat özellikle bu diziyi seçme sebebim; çok sevdiğim bir yönetmen olan Hakan, eski arkadaşım Melek, yeteneklerini çok takdir ettiğim Şebnem, Çağlar ve Adapazarlı hemşerim Timur’la (Acar) ilk kez çalışacak olmaktı. Kararımda haklı olduğumu gördüm. Umarım bu sıkıntılı günlerde seyirciye de sıcak ve sevimli gelir.
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Melek Baykal
Projeye âşık oldum ◊ Melek Hanım, seyirci “İyi Aile Babası”nı neden izlemeli? - İzleyicilerimizi öncelikle bol bol gülmeye, eğlenmeye davet ediyoruz. Korona, deprem derken açılan yaralarımıza bir nebze olsun merhem olmaya çalışacağız. Aile, sevgi, mutluluk, en çok da gelin-kaynana çatışmasına şahitlik edecekler. ◊ Bu diziyi seçmenizdeki sebep nedir? - Biliyorsunuz uzun yıllardır ekranda değilim, gelen birçok projeyi kabul etmedim. “İyi Aile Babası” dizisinin senaryosunu ise kahkahalarla okudum. Bu kadar güzel ve özenli bir projede koşullar ne olursa olsun yer almak istedim. Pandeminin pik yapmış olduğu bir dönemde senaryo, cast ve üstüne üstlük sevgili yönetmenimiz Hakan Algül eklenince projeye âşık oldum ve “evet” dedim.