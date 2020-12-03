Aile komedisi özleyenler ekran başına...“İyi Aile Babası” bu akşam başlıyor

Çağlar Çorumlu Örnek baba

◊ Seyirci “İyi Aile Babası”nda neler bulacak?

- Tek bir jenerasyona değil, birçok jenerasyonun sıkıntılarına dokunacak. Çocuklarını büyütme derdinde olan, bir yandan da çok dominant bir kayınvalide ile karşı karşıya kalan bir çift var ana eksende. Dizide sıcak, samimi dille anlatılan bir aile hikayesi var.

◊ Sizin canlandırdığınız Mehmet Ali nasıl bir karakter?

- Mahallede kendi kliniği olan bir doktor. Çok yardımsever. Karısını çok seviyor, çocuklarına düşkün. Bir de ona çok düşkün bir annesi var. Annesini üzmemek için bazen ayarlaması gereken ince çizgilerin sınırlarını kaçırıyor. Mehmet Ali, özür dilemesini, gönül almasını bilen birçok babaya, erkeğe pek çok konuda örnek olabilecek bir karakter.