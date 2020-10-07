Aile Arasında oyuncuları kimler? İşte Aile Arasında oyuncu kadrosu

AİLE ARASINDA KONUSU Bir müzikholde vokalistlik yapan Solmaz'ın, kızını evlendirmek üzereyken düzenli aile izlenimi vermek istemesi, onu sıradan bir esnaf olan Fikret'in yanına iter ve olaylar başlar. Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.