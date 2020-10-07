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Hürriyet
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Televizyon
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 12:43 | 

Aile Arasında oyuncuları kimler? İşte Aile Arasında oyuncu kadrosu

Aile Arasında filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Gülse Birsel’in hem yazıp hem de kadrosunda yer aldığı Aile Arasında vizyona girdiği tarihte ciddi bir izlene oranına ulaşarak adından söz ettirmişti. Peki, Aile Arasında oyuncuları kimler? İşte Aile Arasında oyuncu kadrosu...

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Komedi projelerinin başarılı isimleri Gülse Birsel ve Engin Günaydın’ın başrollerini paylaştığı Aile Arasında televizyonların sinema kuşağında da ilgi görmeye devam ediyor. 1 Aralık 2017'de vizyona giren Aile Arasında birbirinden komik sahnelerinin yanı sıra kadrodaki tüm oyuncuların performanslarıyla alkışları toplamıştı.

2AİLE ARASINDA OYUNCULARI
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AİLE ARASINDA OYUNCULARI

Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın başrollerinde yer aldığı filmde ikiliye Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri eşlik ediyor.

3AİLE ARASINDA KONUSU
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AİLE ARASINDA KONUSU

Bir müzikholde vokalistlik yapan Solmaz'ın, kızını evlendirmek üzereyken düzenli aile izlenimi vermek istemesi, onu sıradan bir esnaf olan Fikret'in yanına iter ve olaylar başlar. Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

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