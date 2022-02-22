Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Selçuk İlkan hakkında bilgiler

AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

Ahmet Selçuk İlkan 1955 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.



Lise yıllarında yazdığı şiirleri çeşitli sanat dergilerinde yayımlanmış ve büyük beğeni toplamıştır. 1975 yılında Hayat Dergisinin Aşk konulu şiir yarışmasında yazmış olduğu şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazanmıştır. 1973 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Berlin'e gitmiş ve Berlin Üniversitesinde Mimarlık eğitimi almaya başlamıştır. Bir süre sonra Mimarlık eğitimini yarım bırakarak Türkiye'ye dönmüş ve söz yazarı olmaya karar vermiştir.



Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 tane Sinema filminde rol almıştır.