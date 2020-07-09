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Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 09:33,

Ağırlıklar gitti

Göğüs implantlarını çıkarttıran ünlü model ailesiyle birlikte tatile devam ediyor. 

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Bir süre önce 2006 yılından bu yana kullandığı göğüs implantlarını çıkarttırıp doğal haline dönen model Chrissy Teigen, kocası John Legend ve iki çocuğuyla birlikte çıktığı tatili sürdürüyor.

Backgrid UK; Instagram

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Meksika'daki Puerto Vallerta'yı tercih eden çift, sık sık kaldıkları villanın bahçesinde görüntüleniyor. Çift, önceki gün de bahçede etrafı incelerken objektiflere takıldı.

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Teigen, siyah bir mayo, kocası Legend de rengarenk bir şort giydi.

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Teigen, tatilde çekilen pozlarının da sık sık sosyal medyadan paylaşıyor. Kızına kendi bikinisiyle aynı desende bir bikini giydiren Teigen, oğlu için de babasıyla bir örnek bir şort tercih etti.

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 Model, Legend ile oğulları Miles'in bir örnek şortlarıyla çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

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2013 yılında evlenen model Chrissy Teigen ile müzisyen John Legend'ın Luna adında bir kızı ile Miles adında bir oğlu bulunuyor.

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